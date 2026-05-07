Caso Condorí: la defensa pidió la absolución en la audiencia de casación

La causa judicial por el crimen de Raymundo Barrionuevo vuelve este jueves al centro de la escena judicial provincial con la realización de una audiencia de casación que podría resultar determinante para el futuro de Dardo "Peque" Condorí, condenado a prisión perpetua por el homicidio ocurrido en enero de 2023 en la ciudad Capital.

La audiencia se desarrollará en la Sala Penal de la Corte de Justicia, donde los abogados defensores Pedro Vélez y Alan Álvarez presentarán formalmente el recurso de casación interpuesto contra el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el 19 de diciembre del año pasado.

La estrategia de la defensa apunta, en primer término, a obtener la absolución de Condorí. De manera subsidiaria, los letrados solicitarán la nulidad del juicio por jurados que concluyó con la condena perpetua impuesta posteriormente por la jueza Daniela Barrionuevo.

La instancia judicial aparece como una de las últimas oportunidades procesales para que Condorí logre revertir la sentencia que actualmente cumple en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, en el departamento Capayán.

El recurso de casación y el planteo de la defensa

La audiencia tiene como eje central el tratamiento del recurso de casación presentado por los abogados de Condorí, quienes cuestionan el fallo condenatorio dictado por el jurado popular. En esta etapa del proceso, Pedro Vélez y Alan Álvarez insistirán con el pedido de absolución para su defendido, mientras que de manera alternativa requerirán la nulidad del juicio oral que declaró culpable a "Peque".

El recurso de casación constituye una instancia de revisión judicial en la que se analizan posibles irregularidades o errores vinculados al desarrollo del juicio y a la sentencia emitida.

La resolución que adopte la Sala Penal de la Corte de Justicia tendrá un impacto directo sobre la situación judicial de Condorí, ya que podría confirmar la condena o habilitar nuevas instancias de revisión.

La condena a prisión perpetua

El 19 de diciembre del año pasado, un jurado popular encontró culpable a Dardo Condorí por el crimen de su suegro, Raymundo Barrionuevo.

El veredicto determinó la responsabilidad penal de Condorí por el delito de "homicidio calificado por ser cometido con ensañamiento y por criminis causae en calidad de autor". Posteriormente, la jueza directora del proceso, Daniela Barrionuevo, le impuso la pena de prisión perpetua, única sanción posible para la calificación legal establecida por el jurado.

Desde entonces, "Peque" permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, en Capayán, donde cumple la condena.

El crimen de Raymundo Barrionuevo

La investigación judicial tiene origen en el asesinato de Raymundo Barrionuevo, conocido como "El Gringo", ocurrido el 15 de enero de 2023. El hecho se produjo en la vivienda de la víctima, ubicada sobre avenida Misiones al Nº 1442, en la ciudad Capital.

Según surgió de la investigación desarrollada durante el proceso judicial, Barrionuevo fue atacado a golpes y con un arma blanca dentro de la vivienda. El cuerpo fue hallado al día siguiente del crimen, dando inicio a una causa que avanzó posteriormente hacia el juicio por jurados y la condena de Condorí.

Una instancia decisiva

La audiencia de casación representa una instancia crucial dentro del expediente judicial, debido a que el resultado podría definir la continuidad de la condena o abrir nuevas posibilidades procesales para la defensa.

En caso de que la Corte provincial rechace el planteo formulado por Vélez y Álvarez, Condorí todavía podría recurrir a una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De esta manera, el proceso judicial todavía mantiene abierta una vía recursiva que la defensa buscará agotar en caso de no obtener un fallo favorable en la Sala Penal provincial. Mientras tanto, la audiencia de este jueves aparece como un momento determinante para el futuro judicial de Dardo "Peque" Condorí, quien intenta revertir la condena perpetua dictada en su contra por el homicidio de Raymundo Barrionuevo.