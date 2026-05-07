Se incendió un colectivo en la Capital: hubo daños parciales

Un incendio registrado en un taller de una empresa de colectivos ubicado en el sector este de la Capital movilizó durante las últimas horas a efectivos policiales y personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia. El siniestro afectó a una unidad de transporte urbano y provocó daños materiales parciales en el rodado, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el origen del hecho.

Intervención policial

De acuerdo con la información suministrada, personal de la Comisaría Tercera se constituyó en el taller perteneciente a una empresa de colectivos, emplazado en la intersección de las calles Dr. Manuel Navarro y Gobernador Andrada, luego de tomar conocimiento de que en el lugar se estaba produciendo un incendio.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron la presencia de un foco ígneo que afectaba a un colectivo del transporte urbano. Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, y por causas que aún son materia de investigación, el incendio se habría originado en el interior de la unidad.

La situación demandó una rápida intervención para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del predio o alcanzaran a más vehículos estacionados en el taller. En ese contexto, el personal policial solicitó la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Trabajo de Bomberos y control de las llamas

Una vez en el lugar, los especialistas de Bomberos llevaron adelante tareas específicas para controlar el foco ígneo y proceder a la extinción total del incendio. Las maniobras permitieron sofocar las llamas y evitar mayores consecuencias dentro de las instalaciones donde se encontraba estacionado el colectivo afectado.

Como resultado del incendio, el rodado sufrió daños materiales parciales. Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni víctimas vinculadas al hecho. El operativo desplegado incluyó distintas tareas técnicas y preventivas para asegurar el área y verificar el estado de la unidad siniestrada, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Investigación judicial en marcha

Tras el control de la situación, Sumariantes de la Unidad Judicial N° 3 realizaron las tareas de rigor bajo las directivas impartidas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Las actuaciones judiciales apuntan a determinar las causas que originaron el foco ígneo en el interior del colectivo y establecer todos los detalles relacionados con el episodio ocurrido en el taller de la empresa de transporte.

Mientras avanzan las pericias correspondientes, el hecho generó un importante despliegue operativo en el sector este de la Capital, debido a la magnitud del incendio y a la necesidad de evitar riesgos mayores dentro del predio donde se encontraban las unidades de transporte urbano.