Estafa en Catamarca: secuestran tres celulares tras un registro domiciliario

En la tarde de este miércoles, a las 18:30, una mujer de 58 años de edad radicó una denuncia penal en la Comisaría Departamental Recreo, en la que manifestó haber sido víctima del delito de estafa.

A partir de la presentación judicial y tras arduas tareas investigativas, efectivos de esa dependencia policial avanzaron con distintas diligencias vinculadas a la causa.

Registro domiciliario en Recreo

Bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, los uniformados se constituyeron en un domicilio ubicado en calle Colombres S/N°, de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, donde llevaron adelante un registro domiciliario.

Durante el procedimiento, el personal policial concretó el secuestro de distintos elementos que estarían relacionados con la investigación en curso.

Elementos secuestrados

En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de:

Tres teléfonos celulares

Equipos de distintas marcas

Dispositivos que estarían vinculados a la causa investigada

Intervención judicial

Tras el procedimiento, tomó conocimiento de lo actuado la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron las medidas y pasos a seguir en el marco de la investigación.