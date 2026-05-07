Motociclista sufrió lesiones leves tras caer en avenida México Oeste

De acuerdo con la información suministrada, el siniestro involucró a una motocicleta marca Yamaha YBR de 150 cilindradas, de color blanco, que era conducida por Martín Alexander Llompart. Por causas que forman parte de la intervención judicial correspondiente, el conductor sufrió una caída mientras circulaba por el sector mencionado.

El hecho ocurrió en una zona de curva de avenida México Oeste, un tramo donde se desarrollaron las actuaciones posteriores al accidente y donde intervinieron los organismos correspondientes para asistir al conductor y avanzar con las diligencias de rigor.

Al Hospital San Juan Bautista

Tras producirse la caída, el motociclista qie resultó con lesiones leves recibió la asistencia en el lugar, y fue trasladado consciente al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para una mejor evaluación médica y control de las heridas sufridas durante el accidente.

Según los datos informados, el motociclista se encontraba consciente al momento del traslado, situación que permitió que el procedimiento sanitario pudiera desarrollarse de manera inmediata luego de la asistencia inicial brindada en el lugar del hecho.

Intervención judicial

En el hecho tomó intervención la UJN 4, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes tras el accidente ocurrido durante la madrugada.

Las autoridades avanzaron con las diligencias de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo la caída de la motocicleta y documentar lo ocurrido en el lugar del siniestro.