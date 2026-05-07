Robaruedas: detienen a dos sujetos en la Capital

En el marco de distintos operativos realizados en sectores de la Capital, efectivos policiales llevaron adelante procedimientos que culminaron con personas aprehendidas y el secuestro de elementos vinculados a presuntos hechos ilícitos. Los episodios ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad y demandaron la intervención de personal de las comisarías Segunda y Séptima, además de las fiscalías de instrucción correspondientes a cada jurisdicción.

Uno de los hechos tuvo lugar en pleno sector céntrico, donde los uniformados lograron recuperar una cubierta de automóvil que habría sido sustraída, mientras que el otro procedimiento se desarrolló en la zona norte de la Capital y concluyó tras una persecución policial que finalizó con dos personas aprehendidas y el secuestro de diversos elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El primer robaruedas

Según la información oficial difundida, el primero de los procedimientos se concretó en la calle Buenos Aires, entre Maipú y Los Regionales, donde numerarios de la Comisaría Segunda realizaban recorridos preventivos. En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Cardozo, de 37 años de edad, quien habría sido sorprendido mientras llevaba consigo una cubierta de automóvil medida 165/70, rodado 13.

De acuerdo con lo informado, el elemento secuestrado sería producto de un ilícito que tuvo como damnificado a un hombre de 63 años. Tras verificar la situación y realizar las actuaciones correspondientes, el personal policial procedió al secuestro de la cubierta en calidad de evidencia vinculada al hecho investigado.

Posteriormente, el hombre aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que impartió las directivas judiciales correspondientes para avanzar con la causa.

Segundo robaruedas

Horas más tarde, otro procedimiento policial tuvo lugar en el sector norte de la Capital, específicamente en la intersección de avenida Maipú Norte y calle Las Calas. En ese lugar, personal de la Comisaría Séptima intentó identificar a dos sujetos que se encontraban en la zona. Sin embargo, al advertir la presencia policial, ambos habrían emprendido la fuga, situación que dio inicio a una persecución por parte de los uniformados.

El seguimiento policial se extendió hasta el barrio La Victoria, donde finalmente los efectivos lograron interceptar y aprehender a los sospechosos, identificados con los apellidos Tapia, de 22 años, y Salinas, de 29.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron distintos elementos considerados de dudosa procedencia, debido a que las personas involucradas no pudieron acreditar su legítima propiedad ni explicar el origen de los objetos transportados.

Finalmente, los dos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. En ambos procedimientos, las actuaciones quedaron bajo la órbita de las fiscalías de instrucción co