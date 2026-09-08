Caso de estafa en Catamarca: secuestran celulares y dispositivos en un allanamiento

Conforme a una denuncia penal radicada por una mujer por el supuesto delito de estafa, efectivos de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento judicial en el barrio 100 Viviendas Sur, en el marco de una investigación que involucra presuntamente elementos de carácter tecnológico.

La medida se concretó a las 18:30 de la tarde de hoy, cuando personal policial llegó hasta un inmueble ubicado en ese sector para materializar un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 1.

La diligencia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos, en el contexto de las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia.

Participación de distintas áreas especializadas

El operativo contó con la intervención conjunta de diferentes dependencias y áreas vinculadas con la investigación. En el lugar trabajaron efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, junto con sus pares de la División Investigaciones.

A la tarea se sumaron además peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 9, cuya participación permitió desarrollar la medida judicial dentro de las actuaciones correspondientes.

La intervención de estas distintas áreas se produjo en una investigación en la que los elementos tecnológicos adquieren particular relevancia, dado que el procedimiento se encuentra relacionado con una denuncia por un supuesto hecho de estafa y con la competencia específica de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación en materia de Ciberdelitos.

Los elementos secuestrados

Al finalizar la medida judicial, los policías procedieron al secuestro de distintos elementos que estarían vinculados al hecho denunciado. Entre los objetos incorporados a la investigación se encuentran dispositivos de comunicación y tarjetas utilizadas en telefonía y almacenamiento.

Los elementos secuestrados fueron:

Dos teléfonos celulares marca Motorola.

Una tarjeta SD Kingmax de 512 MB.

Una tarjeta SIM.

De acuerdo con la información proporcionada, estos elementos estarían vinculados al hecho denunciado, por lo que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.

El secuestro constituye así uno de los resultados concretos obtenidos durante el allanamiento realizado en el inmueble del barrio 100 Viviendas Sur. Los dispositivos y tarjetas quedaron bajo disposición judicial, en el marco de las actuaciones que buscan establecer las circunstancias relacionadas con la denuncia penal.

Los próximos pasos de la investigación

Concluido el procedimiento, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

De esta manera, el allanamiento se inscribe en una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer por el supuesto delito de estafa y desarrollada con la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos.

La medida judicial permitió incorporar a la causa dos teléfonos Motorola, una tarjeta SD Kingmax de 512 MB y una tarjeta SIM, elementos que, según lo informado, podrían guardar relación con el hecho denunciado. A partir de su puesta a disposición de la Justicia, serán las medidas que se dispongan dentro de la investigación las que determinen los pasos posteriores de la causa.