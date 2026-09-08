Hallan más de dos docenas de plantines de marihuana en un domicilio de Catamarca

El despliegue policial que acaparó la atención de la jurisdicción tuvo lugar pasada la medianoche y el mediodía, específicamente a las 12:15 horas de hoy. En ese horario estratégico, el personal perteneciente a la División Delitos Culturales y Ambientales, dependencia orgánica del Departamento Investigaciones Judiciales, se encontraba ejecutando una manda legal de carácter estricto. Dicha directiva procesal había sido formalmente dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N° 2, marcando el inicio de las actuaciones en un inmueble localizado geográficamente en el barrio Juan XXIII, perteneciente a la localidad de San Antonio, dentro de los límites del departamento Fray Mamerto Esquiú.

El descubrimiento de los indicios y la intervención especializada

Mientras los efectivos policiales cumplimentaban las tareas específicas ordenadas por la autoridad judicial en el predio del domicilio indicado, advirtieron de manera imprevista la presencia de elementos que alterarían el curso original de la inspección. En el interior del terreno del inmueble se observaron ejemplares vegetales que presentaban características morfológicas inequívocas y similares a las de la variedad botánica Cannabis Sativa. Ante la constatación visual de este material orgánico en pleno desarrollo dentro del espacio físico inspeccionado, los uniformados actuantes procedieron con la prudencia y el rigor protocolar exigidos para estas circunstancias, paralizando las acciones complementarias y dando inmediata intervención institucional a sus pares especializados.

El despliegue técnico y la resolución federal

Con la participación directa de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, los peritos y expertos en la materia asumieron el control de la escena para profundizar en las diligencias de su exclusiva incumbencia profesional. Como resultado directo de estas tareas técnicas operativas sobre el terreno, se concretó el secuestro formal de un total de 26 plantines de marihuana, los cuales se constató que se encontraban en plena fase de cultivo dentro del predio inspeccionado. Con el secuestro material ya consumado y documentado conforme a las normativas vigentes, se puso en inmediata comunicación y conocimiento al Juzgado Federal, autoridad jurisdiccional competente que, de manera simultánea, comenzó a impartir las directrices legales pertinentes y los pasos procesales a cumplimentar en el marco de la causa abierta.