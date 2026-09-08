Se incendió un auto sobre Ruta 64: el tránsito ya fue restablecido

Un automóvil Ford EcoSport comenzó a incendiarse durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional 64, a la altura de la localidad de El Abra, en el departamento Santa Rosa. El episodio generó un operativo de emergencia y obligó a interrumpir momentáneamente la circulación en ese sector de la ruta.

De acuerdo con la información proporcionada, alrededor de las 13:30 horas, personal policial tomó conocimiento de que un vehículo se estaba incendiando sobre la Ruta Nacional 64. El hecho se produjo en el tramo comprendido entre El Abra y Los Altos, específicamente a la altura del kilómetro 142.

El rodado se encontraba en la banquina cuando comenzó a incendiarse. Hasta el momento, las causas que originaron el siniestro permanecen bajo investigación. La situación demandó la intervención de personal de Bomberos, que se trasladó hasta el lugar para controlar y extinguir las llamas.

El conductor y su acompañante salieron ilesos

El vehículo era conducido por un hombre de apellido Rodríguez, con domicilio en el Barrio El Churqui, localidad de Los Altos. Tanto Rodríguez como su acompañante lograron salir del automóvil sin sufrir lesiones. De esta manera, el incendio no dejó personas heridas y, según la información disponible, el siniestro ocasionó únicamente daños materiales en el rodado.

El hecho se encuentra bajo investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias que provocaron que el vehículo comenzara a incendiarse mientras se encontraba en la banquina.

La salida del conductor y su acompañante del automóvil permitió que no se registraran lesiones personales, mientras el operativo se concentró en controlar el fuego y asegurar las condiciones necesarias para avanzar posteriormente con la normalización del tránsito.

El tubo de gas en el centro de la escena

Uno de los elementos que tuvo especial incidencia en la decisión de interrumpir el tránsito fue que el vehículo cuenta con un tubo de gas. Ante la presencia de las llamas y las características del rodado, se decidió realizar un corte preventivo de la circulación en el sector. La medida se adoptó mientras Bomberos trabajaba para controlar y extinguir el incendio y se desarrollaba el operativo de emergencia.

La interrupción del tránsito alcanzó el tramo de la Ruta Nacional 64 donde ocurrió el siniestro, entre El Abra y Los Altos. Durante ese período, desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores que extremaran las medidas de precaución y respetaran las indicaciones del personal que se encontraba trabajando en la zona.

Habilitaron el paso por media calzada

Con el avance del operativo, la circulación comenzó a normalizarse. Cerca de las 14 horas se informó que se habilitó el paso de vehículos por media calzada, aunque se mantuvo el pedido de circular con precaución.

La apertura parcial de la ruta permitió restablecer el tránsito luego de la interrupción dispuesta a raíz del incendio. Sin embargo, debido a que personal de Bomberos continuaba trabajando en el lugar, Vialidad Nacional recomendó mantener una circulación cuidadosa y respetar las indicaciones impartidas en la zona.

El restablecimiento por media calzada constituyó así el paso posterior al corte preventivo que había sido dispuesto tras conocerse el incendio del automóvil.