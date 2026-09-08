Un menor y una mujer detenidos en Catamarca: intentaron abrir autos y les encontraron droga

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:10, efectivos de la Seccional Décima tomaron conocimiento, a través del SAE-911, de una situación que requería una rápida intervención policial. El aviso indicaba que en calle 9 de Julio S/N° habría personas forzando las puertas de vehículos que permanecían estacionados en la zona, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Ante esta información, los efectivos ampliaron rápidamente los recorridos en el sector con el objetivo de localizar a las personas señaladas en el alerta. La intervención derivó posteriormente en un procedimiento conjunto en otro punto de la zona.

Fue así que, en calle Buenos Aires, entre Vicario Segura y 9 de Julio, los policías de la Seccional Décima, con la colaboración de sus pares de la Comisaría Segunda, procedieron a la aprehensión de un adolescente de 15 años de edad y una mujer de 33 años.

El procedimiento no se limitó a las aprehensiones. Durante la intervención también fue incautado un cuchillo que la mujer llevaba entre sus prendas de vestir, elemento que quedó incorporado a las actuaciones correspondientes.

Una bolsa de plástico y una sustancia herbácea

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los policías advirtieron además una circunstancia que dio lugar a una nueva intervención especializada. Según se informó, el adolescente llevaba consigo una bolsa de plástico que contenía una sustancia herbácea.

A partir de este hallazgo, los efectivos solicitaron la presencia de numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes acudieron para realizar las tareas propias de su especialidad.

Tras llevar adelante esas actuaciones, el personal especializado constató que la sustancia se trataría de marihuana. El material quedó en calidad de secuestro, mientras que, por tratarse de una situación vinculada con estupefacientes, tomó conocimiento del caso el Juzgado Federal.

De esta manera, el procedimiento iniciado a partir de un alerta por una presunta maniobra sobre vehículos estacionados incorporó también una actuación específica relacionada con la sustancia encontrada durante la intervención policial.

Intervención de la Justicia

Concluidas las primeras actuaciones, tanto el adolescente como la mujer quedaron vinculados al procedimiento y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas a seguir, quedando así bajo su ámbito la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El operativo tuvo como punto de partida un aviso recibido durante la madrugada a través del SAE-911 y derivó en una intervención coordinada entre efectivos de la Seccional Décima y la Comisaría Segunda. A lo largo del procedimiento se produjo la aprehensión de dos personas, el secuestro de un cuchillo y, posteriormente, la intervención de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia por la presencia de una sustancia herbácea que fue identificada como presunta marihuana.

En paralelo, el conocimiento del hallazgo por parte del Juzgado Federal y la puesta a disposición de las personas ante la Fiscalía Penal Juvenil determinaron el marco institucional para la continuidad de las actuaciones surgidas de este procedimiento.