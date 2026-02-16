Caso Eugenia Carril: autopsia, video clave y la entrega del conductor

La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado en una zanja de Villa Elvira, dio un giro decisivo este domingo con la entrega voluntaria del principal sospechoso. El hombre, de nacionalidad extranjera y 41 años de edad, se presentó en el gabinete de Homicidios de la DDI local luego de que el fiscal Fernando Padován, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, lograra cercarlo mediante un exhaustivo relevamiento de pruebas. El imputado enfrentará este lunes una indagatoria por los delitos de homicidio culposo agravado y abandono de persona, tras confirmarse que huyó de la escena sin prestar asistencia.

Durante el operativo que permitió su detención, las autoridades procedieron al secuestro de un automóvil Chevrolet Meriva gris oscuro. El rodado presentaba daños materiales que resultan totalmente compatibles con la mecánica de un atropello, tales como la rotura de una óptica y abolladuras significativas en el capó y en el guardabarro delantero del lado del acompañante. Estos indicios, sumados al hallazgo de documentación del vehículo y la cédula de identificación del sospechoso en su domicilio, fortalecen la hipótesis de la fiscalía sobre su responsabilidad directa en el siniestro ocurrido la noche del viernes.

Las conclusiones forenses y la mecánica del hecho

Los resultados de la autopsia, dirigida por la doctora Noelia Lipari, arrojaron luz sobre las causas del deceso y confirmaron la gravedad del impacto. El informe determinó que Eugenia murió a consecuencia de una asfixia y un traumatismo craneal grave, lesiones que coinciden con el horario estimado del accidente, cerca de las 22:30. La reconstrucción fiscal sostiene que la joven caminaba por la banquina de la calle 96 tras descender de un colectivo cuando fue embestida desde atrás.

Un punto central del informe pericial destaca que, al momento del hecho, las condiciones climáticas y de visibilidad eran óptimas. No se registraron obstáculos que dificultaran la conducción, lo que agrava la situación del imputado al no haber socorrido a la víctima. El abandono de persona se vuelve un eje fundamental de la causa, ya que Eugenia permaneció en la zanja, parcialmente sumergida, hasta que fue encontrada a la mañana siguiente por vecinos de la zona.

El material fílmico y los testimonios que cerraron el cerco

La DDI de La Plata logró reconstruir el trayecto del sospechoso gracias al análisis de cámaras de seguridad privadas que captaron momentos cruciales. El primer registro muestra a una persona caminando por la calle 96 y el paso de la Chevrolet Meriva señalada. Un segundo video revela el instante en que el vehículo realiza una maniobra de esquive, tras la cual la figura de la joven deja de verse en la imagen. En ese mismo contexto, un motociclista que circulaba por el lugar se convirtió en un testigo clave para identificar el rodado y su posterior fuga.

La investigación también sumó declaraciones testimoniales de vecinos del sospechoso que notaron comportamientos erráticos tras el siniestro. Una testigo afirmó haber escuchado la llegada del hombre a su casa en el vehículo involucrado esa misma noche, mientras que otra persona describió su actitud como marcadamente cortante en las horas posteriores. Con todas estas pruebas acumuladas, el fiscal Padován procederá con la indagatoria para determinar la responsabilidad penal del detenido en este hecho que ha generado una profunda conmoción en la comunidad académica platense.