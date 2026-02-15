Grave gresca en Capayán: una joven fue herida con arma blanca y un hombre permanece arrestado

La localidad de El Quemado, ubicada en el departamento Capayán, se convirtió anoche en el escenario de un grave episodio de violencia que ha generado una profunda preocupación en las autoridades locales. Lo que inició como una disputa en el ámbito privado de un domicilio derivó en un enfrentamiento de proporciones alarmantes, dejando como saldo a una joven de 24 años con heridas de arma blanca de consideración y a un hombre bajo custodia policial. Este suceso pone de manifiesto una preocupante situación de conflictividad en contextos domésticos, requiriendo una intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y del sistema sanitario de emergencia regional.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades policiales, el episodio se desencadenó tras una alerta que movilizó a los efectivos hacia una vivienda de la zona tras denunciarse una gresca familiar en curso. Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial se encontró con una escena de extrema tensión y violencia física manifiesta. Según se pudo reconstruir en las primeras instancias de la investigación, un hombre de 32 años protagonizó una violenta pelea con su cuñado, un joven de 27 años, por motivos que aún son materia de peritaje judicial y que forman parte de la instrucción de la causa.

En el fragor de la disputa, el agresor de 32 años habría arremetido inicialmente contra su familiar directo utilizando golpes de puño, lo que le ocasionó diversas lesiones visibles al hombre de 27 años. Sin embargo, la situación escaló de manera crítica cuando la pareja del presunto agresor intentó intervenir con el fin de frenar la pelea y mediar entre ambos hombres. Fue en ese contexto de forcejeos, gritos y violencia física donde la mujer resultó herida con un arma blanca, convirtiéndose en la víctima más afectada del lamentable suceso ocurrido en el interior de la propiedad familiar.

La gravedad del enfrentamiento quedó evidenciada no solo por los testimonios recabados por los uniformados en el lugar, sino también por el material probatorio secuestrado por los peritos intervinientes. En el marco de las actuaciones de rigor, la policía procedió al decomiso de elementos contundentes que resultan vitales para la causa judicial, habiéndose encontrado en la escena dos cuchillas que habrían sido utilizadas activamente durante el desarrollo del enfrentamiento familiar. Estas armas blancas fueron puestas a resguardo para determinar la mecánica exacta de las heridas producidas durante la gresca y confirmar su vinculación directa con el hecho.

Dada la profundidad y la peligrosidad de las lesiones sufridas por la joven de 24 años, el personal médico del hospital local dispuso inicialmente su asistencia, pero la complejidad del cuadro clínico obligó a tomar medidas extremas de seguridad sanitaria. Por tal motivo, se decidió su traslado inmediato en clave roja hacia el Hospital San Juan Bautista de la Capital provincial. Este protocolo de emergencia se activa únicamente cuando la vida del paciente corre un riesgo potencial o la gravedad de las heridas requiere una intervención quirúrgica o de alta complejidad que solo puede ser brindada en el centro de salud de referencia de la ciudad Capital, donde la joven permanece bajo observación técnica y cuidados intensivos.

Intervención judicial y situación del detenido

Tras el violento episodio, el presunto agresor de 32 años fue arrestado de forma inmediata por los efectivos policiales que acudieron al llamado de auxilio. Actualmente, el individuo se encuentra alojado en una dependencia policial del departamento Capayán, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que lleva adelante la investigación penal preparatoria para determinar las responsabilidades correspondientes.

La fiscalía ha iniciado una investigación exhaustiva con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias exactas del hecho y el grado de responsabilidad legal del arrestado en las heridas sufridas tanto por su pareja como por su cuñado. Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias técnicas sobre las armas secuestradas y se tomen nuevas declaraciones testimoniales para esclarecer si existieron detonantes previos a la pelea. Mientras tanto, las autoridades aguardan con atención la evolución del estado de salud de la joven trasladada, cuya situación clínica es monitoreada de cerca por el sistema sanitario y las autoridades judiciales intervinientes.