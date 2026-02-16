Escalada de violencia en Catamarca: múltiples apuñalados y detenidos en una jornada crítica

La provincia de Catamarca atravesó un fin de semana marcado por una preocupante sucesión de hechos violentos que dejaron como saldo numerosos heridos de arma blanca, personas con politraumatismos y una serie de arrestos en distintos puntos del territorio. Los incidentes, que ocurrieron bajo diversos contextos de riñas familiares y agresiones callejeras, han movilizado tanto a las fuerzas de seguridad como al sistema sanitario, especialmente al Hospital San Juan Bautista, donde varios de los damnificados debieron ser trasladados para recibir atención de urgencia.

Sangriento episodio en Recreo y el departamento La Paz

El primero de los hechos de gravedad tuvo lugar el pasado sábado, aproximadamente a las 8:50, en un inmueble situado en el barrio La Colonia, en la ciudad de Recreo. Allí, se registró un ataque con arma blanca que dejó a dos hombres, de 30 y 31 años, con heridas de consideración. Tras el violento episodio, las víctimas fueron derivadas a la Capital para su recuperación.

Como consecuencia inmediata de la investigación, efectivos policiales lograron localizar al presunto agresor. Un hombre de apellido Luján (31) fue arrestado en el barrio Costanera. Durante el procedimiento, las autoridades procedieron al secuestro de una cuchilla, elemento que habría sido utilizado en el ataque. Actualmente, la fiscalía de la Sexta Circunscripción, bajo la dirección de la doctora Jorgelina Sobh, se encuentra a la espera de los informes médicos correspondientes para determinar la imputación formal y fijar la fecha de la indagatoria.

Violencia familiar y heridos de arma blanca en Capayán

La noche del sábado, a las 23:20, la violencia se trasladó al paraje El Quemado, en el departamento Capayán. En una vivienda de la zona, una disputa entre cuñados escaló hasta convertirse en una riña con cuchillos. Un hombre de 32 años inició el ataque agrediendo con golpes de puño en el rostro a su cuñado de 27 años.

El incidente alcanzó su punto máximo de tensión cuando la pareja del agresor, una joven mujer de 24 años, intentó mediar para detener la pelea. En el forcejeo, la joven sufrió heridas de arma blanca. Al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría de La Guardia y de la seccional San Martín. La mujer fue asistida inicialmente por médicos del hospital zonal, pero debido a la complejidad de sus lesiones, se decidió su derivación al Hospital San Juan Bautista.

Agresiones de género y desorden en la Capital

Durante la mañana de ayer, la zona de Loma Cortada, sobre la ruta provincial N° 4, fue escenario de otro ataque. Alrededor de las 10:15, una mujer de 45 años fue tomada del cuello y amenazada por uno de sus amigos mientras compartían una reunión. La situación derivó en un desorden generalizado en el que participaron otros hombres presentes. Como resultado del enfrentamiento, el agresor inicial terminó con una lesión en la cabeza y fue asistido por el SAME.

La intervención de la Comisaría Quinta permitió el arresto de dos sujetos:

Moya (28): Localizado tras recorridos preventivos por la zona.

Localizado tras recorridos preventivos por la zona. Olivera (48): Arrestado posteriormente en las inmediaciones de la Unidad Judicial N° 5, señalado como el presunto atacante de la mujer.

Por otro lado, un hecho insólito ocurrió a las 6:30 en la Unidad Judicial N° 10, en Villa Dolores. Una joven de 25 años, que esperaba para radicar una denuncia por violencia, fue atacada dentro de la misma oficina por un grupo de personas. El personal de la seccional local arrestó a un hombre y una mujer de apellido García (20 y 30 años), e identificó a un adolescente de 16 años, quien quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal Juvenil.

Ataques a la autoridad y violencia en el barrio Montecristo

La jornada de violencia no cesó allí. A las 11:20, en la Manzana N° 87 del barrio Montecristo, agentes de la seccional Décima debieron reducir a un hombre de 50 años. El sujeto está acusado de haber golpeado y amenazado a una mujer de 46 años, quien debió ser tratada por facultativos del SAME por las lesiones sufridas.

Finalmente, en la intersección de avenida Italia y San Martín, personal de la Comisaría Primera arrestó a un joven de 24 años, identificado como Agüero Villafañez. Al momento de ser identificado, el sujeto reaccionó de forma violenta, atacándose a golpes a sí mismo y amenazando a los uniformados, a quienes incluso "invitó a reñir" antes de ser trasladado a la dependencia policial.