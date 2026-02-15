Hallazgo y controversia en el barrio Eva Perón: recuperan un vehículo denunciado como robado

La tranquilidad del barrio Eva Perón se vio alterada en las últimas horas tras un procedimiento que comenzó como una búsqueda rutinaria de un bien sustraído y culminó en un complejo escenario judicial de reclamaciones cruzadas sobre la propiedad de un automotor. El foco del conflicto se centró en una vivienda ubicada específicamente en la Manzana 5, sin número, lugar donde las fuerzas de seguridad lograron ubicar el objeto de una denuncia penal previa, desatando una situación legal que ahora deberá dirimir la justicia competente.

La denuncia inicial: sustracción en la vía pública

La génesis de este episodio se remonta a la denuncia formal interpuesta por el ciudadano Flores Jonathan Nicolás. Según consta en las actuaciones preliminares que dieron origen a la investigación, el damnificado reportó la desaparición de su vehículo en una zona de alto tránsito comercial y social.

El denunciante, Flores Jonathan Nicolás, estableció que el rodado había sido sustraído de la vereda del bar Tali, un establecimiento conocido ubicado sobre la avenida Virgen del Valle. La desaparición del vehículo desde este punto neurálgico de la ciudad activó los protocolos de búsqueda y localización por parte de las autoridades, quienes iniciaron el rastreo basándose en las características físicas y la identificación registral del automóvil reportado.

Identificación positiva y características del rodado

El operativo de búsqueda arrojó resultados positivos al localizar el vehículo en la mencionada dirección del barrio Eva Perón. Los efectivos corroboraron que las características del auto coincidían plenamente con las descritas en la denuncia de Flores Jonathan Nicolás.

Se trata de un automóvil con las siguientes especificaciones técnicas verificadas en el lugar del hallazgo:

Marca: Fiat.

Modelo: Cronos.

Color: Gris.

Dominio (Patente): AG 823 AC.

La coincidencia del dominio AG 823 AC y el color gris del modelo Fiat Cronos fue determinante para establecer que, en efecto, se trataba de la unidad que estaba siendo buscada activamente tras el incidente en la vereda del bar Tali.

El giro en la investigación: reclamo de propiedad

Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento estándar de recuperación de un vehículo robado adquirió una nueva dimensión jurídica al momento de interactuar con la moradora de la vivienda en la Manzana 5. En el domicilio se encontraba la señora Velázquez Celia Cristina, quien fue identificada en el lugar del hallazgo.

Lejos de presentarse como una custodia circunstancial o ajena al vehículo, Velázquez Celia Cristina ofreció una versión que contradice la naturaleza del reporte de robo. La ciudadana manifiesta ser la propietaria del vehículo, una declaración que introduce un conflicto directo sobre la titularidad y la legitimidad de la posesión del Fiat Cronos gris en cuestión. Esta manifestación verbal transforma el escenario de un simple robo a una disputa que podría involucrar cuestiones de documentación, transferencias no concluidas o conflictos entre partes, aunque estos detalles específicos quedarán sujetos a la prueba documental.

Intervención judicial y pasos a seguir

Ante la existencia de una denuncia por robo realizada por Flores Jonathan Nicolás y la contraparte de la señora Velázquez Celia Cristina, quien asegura ser la dueña legítima y tenía el auto en su poder, se dio intervención inmediata a la justicia para esclarecer la situación procesal del bien y de las personas involucradas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial N° 4 (UJN4). Será esta entidad la encargada de realizar las pericias correspondientes, solicitar los informes de dominio al registro automotor y tomar las declaraciones testimoniales necesarias para determinar quién ostenta el derecho real sobre el Fiat Cronos dominio AG 823 AC. La UJN4 deberá dilucidar si se trata de un ilícito penal de sustracción o si el conflicto responde a una disputa de índole civil por la posesión del automotor hallado en el barrio Eva Perón.