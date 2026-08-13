Jalil se trasladaba en el móvil oficial, vio un robo y su custodia atrapó a un delincuente

A las 18:30, personal de la División Custodia, a bordo del móvil VIP y del móvil custodia, se desplazaba hacia la estación de servicio Shell de avenida Circunvalación, en circunstancias en que acompañaba al señor gobernador Raúl Jalil.

El recorrido tuvo un cambio de curso cuando, al llegar a calle Mate de Luna, esquina avenida Alem, el personal observó a un masculino que se encontraba sustrayendo elementos de un automóvil que estaba estacionado en el lugar. Al mismo tiempo, una femenina había sido alertada de dicha situación.

La escena fue advertida directamente durante el desplazamiento de los vehículos oficiales. Ante lo observado, y a requerimiento del primer mandatario, se solicitó la colaboración del personal de custodia para llevar adelante la persecución del individuo.

La persecución desde los móviles oficiales

A partir de ese momento se desplegó una intervención coordinada entre los dos vehículos que integraban el desplazamiento.

El móvil VIP salió con destino hacia calle Mate de Luna y posteriormente realizó un giro por calle Avellaneda y Tula. De manera simultánea, el móvil custodia continuó el procedimiento por avenida Alem.

La maniobra permitió que ambos móviles avanzaran sobre distintos sectores mientras se procuraba alcanzar al masculino observado en el lugar. El procedimiento pasó luego de la intervención vehicular a una persecución a pie.

El chofer del móvil VIP descendió del vehículo e inició la persecución a pie, logrando finalmente la aprehensión del masculino. En ese momento también arribaron al lugar efectivos pertenecientes al móvil custodia, quienes participaron de la intervención en la zona de la intersección de avenida Güemes y calle Avellaneda y Tula.

De esta manera, la persecución iniciada tras la observación de la sustracción de elementos de un automóvil terminó con el individuo retenido por el personal interviniente.

Identificación y entrega del aprehendido

Una vez concretada la aprehensión, el masculino fue identificado como Vera Cunino.

Luego se dio intervención a SAE 911, tras lo cual llegó al lugar personal de Kapas, a cargo del sargento Pioli. Al personal que arribó se le explicó la situación registrada durante el procedimiento y, posteriormente, se hizo entrega del aprehendido.

El procedimiento quedó así en manos del personal que intervino a partir del requerimiento correspondiente, luego de la actuación inicial de los efectivos que se encontraban cumpliendo tareas de custodia durante el desplazamiento del gobernador.