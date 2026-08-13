Catamarca: robó dos botellas de fernet de un super, intentó escapar y terminó detenido

La jornada de hoy estuvo marcada por la inseguridad y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona norte. A las 09:30, un llamado de emergencia activó los protocolos institucionales. Por requerimiento directo del SAE-911, numerarios pertenecientes a la Subcomisaría Quebrada de Moreira se desplazaron de manera inmediata hacia el lugar de los hechos.

El operativo se concentró específicamente en la intersección conformada por las calles Los Tilos y García Márquez. En este punto estratégico, los efectivos policiales concretaron la aprehensión de un individuo identificado bajo el apellido Machuca, de 35 años de edad, señalado como el presunto autor material del ilícito perpetrado minutos antes en el sector.

La secuencia delictiva y la reacción del personal

De acuerdo con los datos recopilados en la escena, el accionar delictivo comenzó en el interior de un comercio de la zona. El sujeto de apellido Machuca sustrajo dos botellas de Fernet de las góndolas de un supermercado local, intentando asegurar su botín mediante una rápida huida del establecimiento mercantil.

Sin embargo, los planes del sospechoso se vieron frustrados gracias a la intervención del personal del comercio. Un empleado del lugar corrió tras el fugitivo y logró interceptarlo en la vía pública antes de que pudiera completar su escape. Como resultado directo de esta acción, la bebida sustraída quedó en calidad de secuestro preventivo para ser utilizada en las pericias y actuaciones de rigor.

Procedimiento legal y jurisdicción correspondiente

Una vez asegurado el perímetro y reducido el presunto autor del hecho, las autoridades procedieron con los pasos administrativos y legales estipulados para este tipo de situaciones delictivas. El operativo concluyó con el traslado del aprehendido hacia una dependencia policial formal.

Traslado y alojamiento: El sujeto de apellido Machuca fue trasladado y alojado en las instalaciones de la Seccional Décima Tercera, unidad que por cuestiones de jurisdicción geográfica corresponde al sector.

Disposición judicial: El detenido quedó formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.