Caso INTA: cuarto intermedio y una nueva audiencia para definir si se confirman las condenas

Pasado el mediodía concluyó la audiencia correspondiente al sonado caso de abuso sexual conocido como la Causa INTA, la que tiene como condenados a Emanuel Agüero y Gabriel Leiva, en una instancia destinada a avanzar hacia una definición sobre la continuidad de la condena de diez años.

Durante la jornada, tanto el fiscal Alejandro Dalla Lastra como el querellante, Dr. Sebastián Ibáñez, solicitaron que se incorporaran los alegatos desarrollados durante el juicio anterior. La decisión estuvo vinculada con la posición de sostener la validez del juicio y evitar que una nueva exposición pudiera generar contradicciones o diferencias respecto de lo planteado anteriormente.

En el ámbito de las defensas se produjeron posturas diferentes. El abogado Luciano Rojas, defensor de uno de los condenados, también reeditó su alegato anterior, aunque manifestó su desacuerdo con la realización de esta audiencia. Por su parte, el abogado Pedro Vélez, defensor de Leiva, realizó su propio alegato y efectuó un examen del marco probatorio.

Concluidas estas intervenciones, el Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio y estableció una nueva audiencia para el jueves 24 de septiembre.

La explicación del querellante

En diálogo con La Unión, el Dr. Sebastián Ibáñez explicó el objetivo que tuvo la audiencia desarrollada este martes. Según recordó, esta instancia fue convocada para que el Tribunal pudiera conocer personalmente a la víctima y a los acusados, además de escuchar a las partes en caso de que alguna de ellas quisiera reproducir los alegatos que ya habían sido presentados.

En ese contexto, Ibáñez señaló que tanto la Fiscalía como la querella decidieron no reproducir nuevamente sus exposiciones porque sostienen la validez del juicio. La posición, explicó, estuvo orientada a evitar cualquier eventual contradicción o diferencia entre lo expresado anteriormente y lo que pudiera plantearse en esta nueva instancia.

El querellante lo explicó de esta manera: "la fiscalía y nosotros decimos no reproducir los alegatos porque sostenemos que el juicio es válido". Según detalló, de esa forma se busca evitar que pueda aparecer alguna contradicción y que, posteriormente, desde la defensa se pueda argumentar que el fiscal o la querella modificaron o contradijeron los alegatos que habían realizado previamente el fiscal y el abogado de la víctima durante el juicio.

Las distintas posiciones de las defensas

La jornada también dejó expuestas las posiciones asumidas por los abogados defensores. Por un lado, el abogado Luciano Rojas, defensor de Agüero, planteó una nulidad y además reeditó su alegato anterior, aunque manifestó que no estaba de acuerdo con la realización de la audiencia.

Por otro lado, el abogado Pedro Vélez, defensor de Leiva, presentó su alegato y realizó un análisis del marco probatorio. La diferencia entre las posturas quedó expresada durante la jornada, mientras el Tribunal avanzó con una instancia que tiene como objetivo definir si corresponde confirmar la condena de diez años.

De acuerdo con lo señalado por Ibáñez, además, la defensa de Agüero ya anticipó cuál será su posición en caso de que el Tribunal dicte un fallo condenatorio.

La advertencia de una nueva nulidad

El querellante indicó que el abogado del acusado Agüero ya adelantó que, si el fallo del Tribunal resulta condenatorio, es decir, si se ratifica la condena de diez años, la defensa solicitará la nulidad ante la Corte Suprema de Catamarca.

Esta definición introduce un nuevo elemento en el escenario judicial del caso. Las expectativas de la defensa de la joven están puestas en que el Tribunal confirme la condena de diez años, pero, al mismo tiempo, ya existe un anuncio concreto sobre la posibilidad de que una de las defensas recurra ante el máximo tribunal catamarqueño.

Por esa razón, aun ante una eventual confirmación del fallo, el proceso podría continuar con una nueva instancia judicial.

El próximo jueves hablarán la víctima y los acusados

El Tribunal fijó como nueva fecha de audiencia el jueves 24 de septiembre. Ese día se producirá una instancia diferente de la desarrollada este martes, ya que está previsto que los jueces escuchen tanto a la víctima como a los acusados.

Ibáñez explicó que, cuando llegue el momento de que hable la joven, los acusados serán desalojados de la audiencia para evitar el contacto presencial revictimizante. Posteriormente, los acusados tendrán la posibilidad de hablar ante el Tribunal. Una vez finalizadas esas exposiciones, los jueces pasarán a deliberar.

Esta nueva audiencia será, de acuerdo con lo señalado por el querellante, la instancia en la que el Tribunal podrá escuchar directamente a la víctima y a los acusados antes de adoptar una decisión.

La expectativa puesta en los diez años de condena

Las expectativas de la defensa de la joven están concentradas en que el Tribunal confirme el fallo de diez años. La audiencia de este martes permitió avanzar en la exposición de las distintas posiciones y dejó planteado el escenario para la nueva jornada del jueves 24 de septiembre. Mientras la Fiscalía y la querella sostienen la validez del juicio y optaron por no reproducir sus alegatos anteriores, las defensas asumieron diferentes posiciones frente a esta instancia.

La postura de la defensa de Agüero incluye, además, el planteo de nulidad y el anuncio de que, si el Tribunal confirma la condena de diez años, recurrirán ante la Corte Suprema de Catamarca.

De esta manera, la expectativa por la decisión del Tribunal convive con la posibilidad de que el caso tenga una nueva prosecución judicial.