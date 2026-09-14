Eduardo Cejas fue indagado por resistencia a la autoridad

El fiscal coadyuvante Luis Eduardo Córdoba Andreatta indagó a Eduardo del Jesús Cejas por dos hechos que, según la imputación, constituyen delitos de "resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves", por el primero, y "resistencia a la autoridad", por el segundo. Ambos episodios fueron atribuidos en concurso real y en calidad de autor.

Durante la audiencia, Cejas estuvo asistido por el defensor oficial N°3, Miguel Nieva, y se abstuvo de declarar.

La acusación se sostiene, en esta etapa de la investigación penal preparatoria, sobre un conjunto de elementos incorporados por la Fiscalía. Entre ellos se encuentran denuncias, informes médicos, declaraciones testimoniales de personal policial, inspecciones oculares, órdenes de allanamiento, actas de procedimientos y demás constancias reunidas en la causa.

El expediente reconstruye así dos situaciones diferenciadas, ocurridas con casi un mes de distancia y vinculadas, según la imputación, con episodios de fuga, desobediencia y resistencia frente a efectivos policiales.

El episodio del 15 de agosto

El primer hecho ocurrió el 15 de agosto de 2026, alrededor de las 21:40, cuando Cejas se encontraba arrestado y bajo custodia policial en el Destacamento Policial de Telaritos, departamento Capayán.

De acuerdo con la imputación fiscal, en esas circunstancias solicitó autorización para dirigirse al baño. Fue entonces, siempre según la acusación, cuando habría agredido al efectivo que se encontraba a cargo de su custodia.

Tras esa agresión, Cejas habría logrado darse a la fuga a través de una abertura del lugar. El episodio tuvo además una consecuencia sobre el personal policial que intervenía en su custodia: el integrante de la fuerza sufrió una lesión en el rostro.

El informe médico incorporado a la investigación estableció que esa lesión demandó nueve días de curación, aunque sin incapacidad laboral. Este elemento es el que aparece contemplado dentro de la calificación atribuida por la Fiscalía como resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

La fuga durante el allanamiento

El segundo hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2026, alrededor de las 6:35, durante el cumplimiento de una orden judicial de allanamiento en el domicilio de Cejas, situado en la localidad de Telaritos.

La medida había sido dispuesta en el marco de la investigación por la desaparición de Maira Romina Cabrera. Según la imputación, al advertir la presencia policial, Cejas huyó hacia una zona de campo y desobedeció la voz de alto impartida por los efectivos que intervenían en el procedimiento.

La persecución concluyó cuando los efectivos lograron alcanzarlo. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, en ese momento habría opuesto resistencia física e intentado agredir al personal interviniente.

A diferencia del primer episodio, en este caso la imputación señala que la resistencia no provocó lesiones. Finalmente, Cejas fue reducido y aprehendido.

El procedimiento se desarrolló, por lo tanto, en el marco de una medida judicial vinculada con otra investigación: la desaparición de Maira Romina Cabrera. Ese contexto forma parte de las circunstancias en las que se produjo el segundo episodio atribuido por la Fiscalía.

Una investigación que continúa

La causa se encuentra todavía en una etapa de investigación penal preparatoria. La Fiscalía incorporó diversos elementos destinados a reconstruir las circunstancias de ambos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La indagatoria de Cejas constituye una instancia dentro de ese proceso. El imputado, asistido por Miguel Nieva, optó por abstenerse de declarar, mientras que la acusación fiscal mantiene bajo análisis los dos episodios atribuidos.

La secuencia investigada reúne, en un mismo expediente, dos momentos distintos: el primero, ocurrido mientras Cejas permanecía arrestado y bajo custodia policial, y el segundo, durante un allanamiento judicial en su domicilio. En ambos casos, la Fiscalía sostiene que existió resistencia frente a la autoridad; en el primero, además, atribuye una lesión leve a un efectivo.

Por ahora, la investigación avanza con medidas de prueba, mientras se profundiza la reconstrucción de los hechos ocurridos el 15 de agosto y el 12 de septiembre de 2026.