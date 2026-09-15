Caso INTA: se realiza la audiencia en la causa por abuso sexual contra Agüero y Leiva

Este martes se desarrolla una nueva audiencia en la causa por abuso sexual con acceso carnal agravado que tiene como acusados a Emanuel Agüero y Gabriel Leiva, en un proceso judicial iniciado en 2018 y que todavía permanece abierto.

La jornada adquiere especial relevancia para la querella debido a que el expediente ya atravesó diferentes instancias y tuvo como antecedente una condena de 10 años de prisión para ambos acusados. Sin embargo, aquella sentencia fue anulada en dos oportunidades por la Corte de Justicia, a raíz de planteos formales realizados por la defensa.

Mientras se desarrolla esta nueva instancia judicial, frente a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se concentró un grupo integrado por familiares, amigos y personas autoconvocadas para manifestar su apoyo a la joven víctima.

La movilización se proiduce en una jornada considerada determinante dentro de un proceso que se inició por un hecho ocurrido en 2018 y que, pese al paso del tiempo, todavía no logró alcanzar un cierre definitivo.

La audiencia que debió ser reprogramada

La audiencia que finalmente se desarrolla este martes había sido fijada originalmente para el 3 de septiembre, pero debió ser reprogramada luego de que la defensa planteara argumentos que derivaron en la suspensión de aquella instancia. La nueva fecha quedó establecida para este martes, jornada en la que está previsto que los abogados presenten sus alegatos y que la joven pueda hacer uso de la palabra ante el nuevo tribunal.

La posibilidad de que la audiencia se concrete sin una nueva modificación concentra buena parte de la expectativa de quienes acompañan a la víctima y de la propia querella. El proceso ha atravesado sucesivas instancias y modificaciones, por lo que la nueva audiencia representa una oportunidad para avanzar en una definición sobre la sentencia que ya había sido dictada.

La posibilidad de que la víctima declare

Uno de los momentos centrales previstos para esta jornada es la posibilidad de que la joven pueda hablar ante los jueces. De no producirse una nueva dilación, la víctima podrá prestar su declaración ante el tribunal bajo determinadas condiciones: estará acompañada por una profesional y no tendrá que compartir el recinto con los acusados.

La previsión de estas condiciones constituye uno de los aspectos señalados en relación con la audiencia, ya que permite que la joven pueda hacer uso de la palabra ante el nuevo tribunal sin compartir el espacio físico con quienes están acusados en la causa.

El desarrollo de esta instancia quedará así vinculado tanto a los alegatos de los abogados como a la participación de la víctima ante los jueces.

La expectativa de la querella

La semana pasada, Virginia Nieva Miguel, en diálogo con La Unión, había expresado la fuerte expectativa existente respecto de que la audiencia de este martes pudiera concretarse finalmente sin nuevas modificaciones.

Según había explicado, la expectativa está puesta en que esta vez pueda quedar fijada la audiencia y avanzar hacia la confirmación de la sentencia de diez años contra los dos acusados. En ese contexto, había señalado que durante la jornada volverían a producirse los alegatos y que, si no se presentan nuevos cambios o suspensiones, ese mismo día podría confirmarse la sentencia que había sido dictada en 2023.

La referencia a aquella condena resulta central para comprender la instancia actual. Agüero y Leiva ya habían sido condenados a diez años de prisión, pero la sentencia no logró mantenerse debido a las decisiones posteriores de la Corte de Justicia frente a los planteos formales efectuados por la defensa.

Por esa razón, la nueva audiencia vuelve a colocar en primer plano la posibilidad de que el tribunal ratifique aquella condena.

Un proceso marcado por sucesivas instancias

La causa tiene como punto de partida un hecho ocurrido en 2018 y desde entonces atravesó distintas etapas judiciales. La primera instancia concluyó con una condena de 10 años de prisión para Emanuel Agüero y Gabriel Leiva. Sin embargo, la sentencia fue anulada en dos oportunidades por la Corte de Justicia debido a planteos formales de la defensa.

La situación derivó en la necesidad de una nueva instancia ante otro tribunal, proceso que llega ahora a la audiencia prevista para este martes.