Caso INTA: familiares y amigos de la víctima repudian una nueva dilatación de la causa

Familiares y amigos de una víctima de abuso sexual se manifestaron durante la mañana frente a la Cámara de Sentencia, luego de que fuera suspendida la audiencia prevista en el marco de la causa por el doble abuso sexual ocurrido en 2018.

La instancia, que debía llevarse a cabo en la mañana de este jueves, fue reprogramada para el próximo martes 15 de septiembre, en una nueva postergación dentro de un expediente que, a ocho años de los hechos, todavía no cuenta con una sentencia firme.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, que resolvió reprogramar la audiencia luego de analizar un recurso de reposición presentado por los defensores Luciano Rojas y Pablo Rivera. El tribunal hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa y estableció que las partes podrán reiterar oralmente sus alegatos, aunque esa instancia no tendrá carácter obligatorio.

De acuerdo con la resolución, la reiteración oral de las conclusiones finales será facultativa para cada una de las partes, modificando así las condiciones previstas para la realización de la audiencia.

La suspensión generó malestar entre los familiares y amigos de la víctima, que se concentraron frente a la Cámara de Sentencia para expresar su rechazo a una nueva dilatación del proceso.

Un hecho ocurrido en julio de 2018

La causa tiene su origen en un hecho ocurrido en julio de 2018 y, ocho años después, el expediente continúa sin una sentencia firme.

En 2023, Emanuel Agüero y Gabriel Leiva fueron declarados culpables y condenados a 10 años de prisión. Sin embargo, aquella sentencia fue anulada posteriormente en dos oportunidades por la Corte de Justicia, por distintos motivos.

Luego de esas decisiones, se había fijado para este jueves una nueva audiencia con el objetivo de dictar sentencia, pero la fecha finalmente fue reprogramada. La nueva fecha se inscribe así en un proceso judicial que continúa abierto y que todavía espera una definición firme sobre los hechos que dieron origen a la causa.

La instancia ante un nuevo tribunal

El expediente principal tuvo, en paralelo, un nuevo movimiento en torno a la instancia prevista para resolver la situación judicial de los dos condenados.

Para mañana estaba prevista una única audiencia ante un nuevo tribunal, que debía escuchar a las partes y posteriormente emitir el nuevo veredicto de sentencia. No se trataba de un nuevo juicio. La instancia había sido fijada luego de la intervención de la Sala Penal de la Corte y tenía como objetivo que un nuevo tribunal se pronunciara sobre la situación de Agüero y Leiva.

En esa nueva instancia, la decisión podía adoptar distintos caminos de acuerdo con lo que correspondiera resolver:

Mantener los 10 años de prisión establecidos por la cámara anterior.

Modificar esa pena.

Determinar una resolución sin pena para los imputados.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida a raíz de un recurso presentado por la defensa de Agüero, que cuestionó que los alegatos debieran tener carácter obligatorio para las partes.

A partir de ese planteo, el tribunal resolvió prorrogar la audiencia y establecer como nueva fecha el 15 de septiembre.

Una denuncia por presunto falso testimonio

El caso, conocido mediáticamente como "abuso de INTA", sumó en las últimas horas una nueva denuncia penal cuando el expediente se encontraba a horas de una instancia considerada decisiva. Emmanuel Fabián Agüero, uno de los dos hombres condenados en la causa, denunció a C.A.S., quien durante el proceso fue considerada víctima, por el presunto delito de falso testimonio.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía General en lo Penal y está dirigida contra las declaraciones que C.A.S. realizó durante la etapa de investigación y, especialmente, durante el juicio oral que terminó con las condenas de Agüero y Gabriel Leiva.

Agüero sostiene en su presentación que la mujer realizó acusaciones falsas y que distintos elementos incorporados a la causa contradicen aspectos de su relato. Entre los elementos mencionados en la denuncia se encuentran:

Informes de comunicaciones telefónicas.

Testimonios.

Evaluaciones médicas.

Según el planteo presentado, estos elementos permitirían cuestionar distintos aspectos del relato referido a una supuesta privación de la libertad, amenazas, violencia física y abuso sexual.

Las contradicciones planteadas en la presentación

La denuncia también plantea contradicciones relacionadas con el teléfono celular y menciona como uno de sus principales antecedentes la Sentencia N° 21 de la Sala Penal de la Corte de Justicia, dictada el 15 de mayo de 2024.

En esa resolución, el tribunal señaló que se habían advertido "modificaciones y contradicciones sustanciales" en el relato de C.A.S. La presentación realizada por Agüero abrió así una nueva línea de actuación judicial, separada de la instancia que continúa pendiente en el expediente principal.

Mientras la causa por el doble abuso espera la realización de la audiencia reprogramada para el 15 de septiembre, la nueva denuncia deberá determinar si existen elementos para avanzar en una investigación penal por el presunto delito de falso testimonio. Por el momento, se trata de una denuncia y no de una imputación.