Caso Lian Flores: actualizaron la foto del afiche de búsqueda

La investigación por la desaparición de Lian Gael Flores, el niño de 3 años desaparecido en Córdoba desde febrero de 2025, sumó una nueva herramienta en el intento por obtener datos que permitan conocer su paradero.

A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad actualizó el afiche oficial de búsqueda e incorporó una fotografía realizada mediante una progresión de edad elaborada con Inteligencia Artificial y técnicas de pericia forense. La medida fue adoptada luego de un pedido formulado por la fiscalía que interviene en la causa, que consideró necesario reemplazar la imagen original del niño por una representación actualizada que permita mostrar cómo podría verse en la actualidad.

El objetivo central de la modificación es favorecer el reconocimiento de Lian por parte de posibles testigos o ciudadanos que puedan aportar información útil para la investigación.

La resolución oficial y el pedido de la fiscalía

La actualización de la fotografía quedó formalizada mediante la resolución 467/2026, publicada en el Boletín Oficial y difundida tras el requerimiento realizado por la fiscalía cordobesa a cargo del expediente.

El documento señala:

"Sustitúyase la gráfica por otra que contenga la fotografía actualizada por progresión de edad de Lian Gael Flores Soriade, remitida por la fiscalía interviniente en la investigación".

La nueva imagen ya había comenzado a ser utilizada por las autoridades de la provincia de Córdoba luego de su difusión inicial, aunque hasta ahora no había sido incorporada formalmente al afiche nacional emitido por el Ministerio de Seguridad.

Según se informó, la fotografía fue elaborada utilizando Inteligencia Artificial a partir de imágenes previas del niño, con la intención de reconstruir una representación aproximada de cómo podría lucir actualmente.

La desaparición de Lian

Lian Gael Flores desapareció el 25 de febrero de 2025 cuando se encontraba en el patio de la vivienda donde vivía junto a sus padres y hermanos. El hecho ocurrió en la zona de Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión, en la provincia de Córdoba.

Desde entonces, la investigación se mantiene abierta y continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, dirigida por la doctora María Virginia Miguel Carmona. La causa se transformó en uno de los casos de desaparición infantil con mayor repercusión en la provincia y motivó distintas acciones de búsqueda, difusión y pedido de colaboración pública.

Con la actualización del afiche, las autoridades buscan renovar la visibilidad del caso y reforzar la posibilidad de reconocimiento del menor ante el paso del tiempo.

Cómo es la nueva imagen difundida

La nueva representación gráfica de Lian no sólo incorpora una progresión de edad, sino que además refuerza algunas de las características físicas ya conocidas del niño al momento de su desaparición.

En la versión actualizada del afiche se destacan:

Tez trigueña.

Cabello corto y oscuro.

Ojos oscuros.

Una altura aproximada de 0,90 metros al momento de desaparecer.

La utilización de Inteligencia Artificial para este tipo de reconstrucciones busca ofrecer una referencia visual más cercana al posible aspecto actual del niño, especialmente cuando transcurrió un período considerable desde la desaparición.

Las autoridades consideran que este tipo de herramientas puede resultar clave para generar nuevos aportes ciudadanos o reactivar líneas investigativas.

La recompensa y el operativo de difusión

En diciembre del año pasado, el Gobierno había dispuesto la difusión masiva del afiche de búsqueda junto con el ofrecimiento de una recompensa económica destinada a quienes aporten datos relevantes sobre el caso.

La recompensa asciende a 30 millones de pesos, integrada de la siguiente manera:

20 millones aportados por el Gobierno de la provincia de Córdoba.

10 millones aportados por el Gobierno nacional.

La medida apuntó a incentivar la colaboración ciudadana y ampliar el alcance de la búsqueda en todo el país. El afiche oficial con la nueva imagen actualizada será ahora la pieza principal de difusión utilizada por las autoridades nacionales y provinciales.

La búsqueda continúa

A más de un año de la desaparición de Lian Gael Flores, la causa continúa abierta y sin respuestas definitivas sobre lo ocurrido con el niño. La decisión de actualizar la fotografía representa un nuevo intento de sostener vigente la búsqueda y adecuar las herramientas de difusión al tiempo transcurrido desde febrero de 2025.

Desde la fiscalía consideran que la incorporación de una imagen actualizada puede resultar determinante para que alguna persona logre identificar al menor o aporte información relevante para la investigación.

En este contexto, la utilización de Inteligencia Artificial y técnicas de progresión de edad se suma como un recurso más dentro del operativo destinado a localizar a Lian y esclarecer uno de los casos más sensibles y conmocionantes ocurridos en Córdoba en los últimos años.