Violento vuelco en Catamarca: una mujer y dos menores fueron hospitalizados

En la tarde de hoy, la tranquilidad de la Ruta Provincial N° 2 se vio drásticamente interrumpida por un violento siniestro vial que demandó una inmediata respuesta de los servicios de emergencia. Minutos después de las 16:10, las autoridades policiales fueron alertadas sobre un grave incidente ocurrido en las inmediaciones de un punto de referencia clave de la zona: el predio donde se encuentran ubicadas las antenas de distintos medios de comunicación.

Efectivos de la Comisaría Departamental El Alto se constituyeron con presteza en el lugar de los hechos, ubicado en la mencionada ruta dentro de la localidad del departamento homónimo. Allí se encontraron con un automóvil que había sufrido un vuelco, dando inicio a un complejo operativo de asistencia y peritaje en una jornada marcada por la tensión del rescate.

Los ocupantes del vehículo y las circunstancias del vuelco

El rodado involucrado en el siniestro es un automóvil Renault Kwid, de color bordó, el cual era conducido por Claudia Elizabeth Villagrán, de 36 años de edad. Al momento del accidente, la conductora no viajaba sola; el vehículo se encontraba con su capacidad de ocupantes completa, transportando a un grupo familiar compuesto por adultos y menores:

Claudia Elizabeth Villagrán (36): Conductora del rodado.

Nora Lilia Bulacios (55): Acompañante.

Andrés Ulises Villagrán (19): Acompañante.

Dos niños: Dos menores de edad, de 5 y 10 años, respectivamente.

Por razones que actualmente son materia de investigación para las autoridades competentes, la conductora de 36 años perdió el control del rodado. Como consecuencia directa de esta pérdida de control, el vehículo se desvió de su trayectoria y terminó por volcar a un costado de la banquina, sufriendo daños materiales y provocando diversas lesiones en las cinco personas que se encontraban en su interior.

Una asistencia médica fortuita y el traslado de urgencia

La gravedad del vuelco requería una atención sanitaria inmediata. A raíz del siniestro, la ayuda llegó inicialmente de forma imprevista y providencial: los ocupantes del vehículo fueron asistidos por profesionales médicos de la localidad de Icaño, departamento La Paz. Estos profesionales de la salud pasaban ocasionalmente por el lugar del accidente al momento en que ocurrió, lo que permitió brindar las primeras curaciones y evaluaciones de manera inmediata a los damnificados.

Ante el cuadro de salud que presentaban las víctimas, se dispuso el traslado urgente de los afectados más vulnerables. Los médicos de Icaño trasladaron a la mujer de 55 años y a los niños de 5 y 10 años de edad en un primer tramo de evacuación con dirección hacia la Cuesta El Portezuelo.

Una vez arribados a ese punto estratégico de conexión vial, se realizó un transbordo coordinado. En la Cuesta El Portezuelo, facultativos médicos del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia) tomaron el control de la situación y procedieron a la derivación final de los pacientes hacia los centros de salud de mayor complejidad en la Capital:

La mujer de 55 años, Nora Lilia Bulacios, fue derivada al Hospital San Juan Bautista.

Los dos menores, de 5 y 10 años, fueron derivados hacia el Hospital de Niños Eva Perón.

Actuaciones judiciales y peritajes en el lugar del hecho

Tras la correspondiente evacuación de los heridos y la estabilización de la zona para evitar nuevos incidentes, se dio inicio formal a las tareas de rigor legal. Debido a la magnitud del siniestro y la existencia de múltiples personas lesionadas, en el sector de la banquina de la Ruta Provincial N° 2 trabajaron sumariantes del Precinto Judicial N° 12.

De forma simultánea, se convocó al personal técnico especializado para determinar las causas mecánicas o humanas que desencadenaron el vuelco. Los peritos de la Dirección General de Criminalística llevaron a cabo las tareas de recolección de indicios, medición de huellas de frenado y análisis del estado del Renault Kwid.

Todas estas diligencias y el despliegue de las fuerzas operativas se ejecutaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, el órgano judicial encargado de coordinar la investigación penal preparatoria para esclarecer de manera definitiva los pormenores de este lamentable hecho vial.