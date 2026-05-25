Dos arrestados por golpear a una chica de 18 años en el Festival de la Mandarina

Dos personas fueron aprehendidas en la localidad de Chumbicha luego de ser sospechadas de protagonizar una agresión física contra una joven de 18 años durante el desarrollo de la 44° Fiesta Nacional de la Mandarina.

El hecho ocurrió en el interior del predio del Polideportivo Municipal de esa localidad del departamento Capayán, donde se llevaba adelante una nueva edición de uno de los eventos festivos más convocantes de la región. La intervención estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Departamental Chumbicha, quienes actuaron en el lugar tras tomar conocimiento del incidente.

Según la información difundida, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Leiva, de 27 años, y de una mujer de apellido Gacitua, de 30 años de edad.

Ambos quedaron señalados como presuntos responsables de haber agredido físicamente a una joven mujer de 18 años.

El procedimiento policial

La situación se registró mientras se desarrollaban las actividades correspondientes a la Fiesta Nacional de la Mandarina, evento que reúne cada año a vecinos, artistas y visitantes en la localidad de Chumbicha. En ese contexto, el personal policial que se encontraba prestando servicios de seguridad dentro del predio intervino ante el episodio denunciado.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados actuaron en el interior del Polideportivo Municipal, lugar donde se desarrollaban las actividades festivas y donde se habría producido la agresión. Tras controlar la situación, los efectivos concretaron la aprehensión de las dos personas sospechadas y las trasladaron a la dependencia policial correspondiente.

La víctima, una joven de 18 años, fue invitada posteriormente a radicar la denuncia penal correspondiente para avanzar con las actuaciones judiciales derivadas del caso.

El operativo de seguridad

La 44° Fiesta Nacional de la Mandarina volvió a convocar a una importante cantidad de personas en Chumbicha, motivo por el cual se desplegaron operativos preventivos y de seguridad en distintos sectores del predio.

En este tipo de eventos masivos, las fuerzas policiales suelen desarrollar controles y recorridos destinados a prevenir incidentes y actuar ante cualquier situación que altere el normal desarrollo de las actividades.

El episodio registrado durante la jornada motivó la rápida intervención del personal policial presente en el lugar.

La intervención de la Justicia

Luego de las aprehensiones, ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde el ámbito judicial se impartieron las medidas a seguir para avanzar con la investigación del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado.

Hasta el momento, la información oficial difundida no brindó mayores precisiones respecto del contexto en el que se habría originado la agresión ni sobre el estado de la joven involucrada.

Las actuaciones judiciales quedarán ahora sujetas al avance de la causa y a la eventual formalización de la denuncia penal por parte de la víctima.