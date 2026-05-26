Catamarca: frustran un Intento de robo y detienen a un sujeto

En la tarde de hoy, la articulación entre la alerta ciudadana y la rápida intervención de las fuerzas de seguridad pública locales logró evitar la comisión de un delito en la zona sur de la ciudad. El episodio, que resalta la importancia de los recorridos preventivos y los canales de comunicación de emergencia, concluyó con la aprehensión de un joven en las inmediaciones del lugar del hecho, poniendo de manifiesto la operatividad de los cuadrantes policiales asignados a la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

El procedimiento se inició formalmente a las 17:45 horas, un momento de la tarde donde el flujo de movimiento en las zonas residenciales suele ser clave para la detección de conductas inusuales. Mientras motoristas del COEM-Kappa se encontraban realizando sus habituales recorridos preventivos, el centro de comando SAE-911 emitió una alerta urgente que reconfiguró de inmediato la ruta de las unidades móviles.

Al recibir la notificación del operador de emergencias, los uniformados se constituyeron con presteza en la calle Horacio Quiroga S/N°, en las inmediaciones directas de la plaza 20 de Marzo. La precisión en la localización geográfica fue fundamental para que las patrullas motorizadas arribaran al sitio exacto en cuestión de minutos, estableciendo un perímetro de seguridad inicial y tomando contacto directo con la realidad de lo que estaba sucediendo en el barrio.

Al llegar al punto indicado, los integrantes del COEM-Kappa dialogaron con un hombre mayor de edad, quien se convirtió en el testigo civil central del acontecimiento. Este ciudadano manifestó de forma clara y detallada ante la autoridad que un sujeto desconocido habría intentado ingresar a una vivienda de la zona. Según el relato proporcionado a los uniformados, el individuo actuaba con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La secuencia de los hechos descrita por el testigo demuestra que el factor sorpresa alteró los planes del presunto delincuente:

Avistamiento: El vecino detectó la presencia del sospechoso intentando vulnerar los accesos de la propiedad.

Reacción: Al notar la presencia física y la mirada del hombre mayor de edad, el sujeto interrumpió de inmediato su accionar.

Fuga: Consciente de haber sido descubierto en flagrancia, el individuo se dio a la fuga a pie de la escena, intentando perderse en las arterias aledañas a la plaza 20 de Marzo.

Con las características físicas y de vestimenta brindadas de manera precisa por el damnificado y testigo, los motoristas policiales se abocaron de inmediato a una intensa búsqueda por las manzanas circundantes. El conocimiento del terreno por parte de la división motorizada facilitó un despliegue en abanico que bloqueó las vías de escape del sospechoso.

Como resultado directo de este cerrojo civil-policial, y en las cercanías al lugar de los hechos, los uniformados lograron interceptar y proceder a la aprehensión del presunto autor del hecho. Tras realizar el procedimiento de identificación de rigor en la vía pública, se constató que se trataba de un joven de 21 años de edad, de apellido Palavecino.