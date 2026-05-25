Motociclista esquivó un móvil policial y chocó con un auto estacionado

Un motociclista resultó herido este lunes luego de protagonizar un siniestro vial en la localidad de San Isidro, en inmediaciones de la intersección de las calles Ramírez de Velazco y Eulalia Ares de Vildoza. El hecho se registró pasadas las 12.30 y tuvo como protagonista a una motocicleta Motomel B110cc conducida por Jonathan Soria, quien sufrió lesiones y debió ser asistido por personal médico del SAME.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el motociclista fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para una evaluación médica más completa.

Las circunstancias del accidente comenzaron a ser investigadas por las autoridades intervinientes, mientras se intentaba determinar la mecánica exacta del episodio ocurrido en una zona urbana con importante circulación vehicular.

El choque contra un automóvil estacionado

De acuerdo con la información suministrada, la motocicleta terminó impactando contra un automóvil que se encontraba estacionado sobre la vía pública, luego de esquivar un móvil de la policía.

Luego del impacto, el conductor cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones que motivaron la intervención del SAME. El siniestro generó la presencia de personal policial y de servicios de emergencia en el sector de Ramírez de Velazco y Eulalia Ares de Vildoza, donde se realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

La versión aportada por testigos

Según relataron testigos presentes en el lugar, el accidente se habría producido en momentos en que un móvil perteneciente a la Comisaría circulaba en sentido norte por calle Eulalia Ares de Vildoza. En esa intersección existe un semáforo y, de acuerdo con la versión aportada por quienes observaron el episodio, el móvil policial se encontraba cruzando cuando la motocicleta avanzaba en sentido oeste.

Siempre según la información brindada por testigos, el motociclista habría cruzado con el semáforo en rojo y, al intentar esquivar el móvil policial, terminó impactando contra el automóvil estacionado para luego caer sobre la cinta asfáltica.

Las circunstancias exactas del siniestro deberán ser establecidas mediante las actuaciones correspondientes y la recopilación de testimonios y pericias realizadas por las autoridades.

Intervención de la Unidad Judicial

En el lugar tomó intervención la Unidad Judicial N°10, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.

El procedimiento incluyó tareas de relevamiento en la escena del accidente y la recopilación de información sobre la secuencia que derivó en el choque.