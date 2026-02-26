Caso Loan: la audiencia preliminar será transmitida por YouTube y será clave en la causa

La audiencia preliminar del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña será transmitida este viernes por YouTube, en una instancia que representa un paso determinante en el proceso judicial. La jornada comenzará a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, en la provincia de Corrientes.

El niño de 5 años, permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, la causa avanzó con múltiples imputaciones y procesamientos, y ahora ingresa en una etapa procesal que definirá el rumbo del futuro juicio oral y público.

La transmisión pública de la audiencia permitirá seguir en tiempo real el desarrollo de una instancia considerada decisiva, en la que comenzarán a debatirse los elementos probatorios que sostendrán las acusaciones y las estrategias de las partes.

El Ministerio Público Fiscal y las partes intervinientes

Según la información del sitio Fiscales, el Ministerio Público Fiscal estará representado por una estructura de relevancia institucional en esta audiencia preliminar.

En el debate intervendrán:

El fiscal general Carlos Schaefer, en representación del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel.

Siete auxiliares fiscales.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

La participación de la PROTEX en la audiencia subraya la complejidad del caso, que desde su inicio generó una profunda conmoción pública y judicial.

El eje del debate: pruebas y testigos

La audiencia preliminar es una instancia procesal determinante porque en ella se comenzarán a discutir las pruebas que serán admitidas y los testigos que declararán durante el juicio oral y público.

Hasta el momento, el juicio no tiene fecha fijada, por lo que esta etapa resulta fundamental para definir el alcance del debate oral y el volumen de evidencia que será considerada por el tribunal.

En este tramo del proceso se analizarán los elementos incorporados a la causa durante la investigación y se delimitarán los puntos que serán materia de discusión en el juicio.

Los acusados por la sustracción y ocultamiento

En la causa hay siete procesados acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Se trata de:

Laudelina Peña, tía de Loan.

María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal.

Carlos Guido Pérez, ex capitán de la Armada.

Walter Maciel, comisario, imputado por encubrimiento.

Bernardino Antonio Benítez.

Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez.

Mónica del Carmen Millapi, pareja de Ramírez, quien cumple arresto domiciliario.

Estas imputaciones constituyen el núcleo central de la acusación vinculada a la desaparición del niño.

Los implicados por entorpecimiento de la investigación

Además, la causa contempla a otros implicados por el supuesto entorpecimiento de la investigación. En este grupo figuran:

Alan Cañete

Elizabeth Cuataia

Federico Rossi Colombo

Delfina Taborda

Pablo Noguera

Pablo Núñez

Valeria López

Verónica Machuca Yuni

Leonardo Rubio

Nicolás Soria, alias "El Americano"

La audiencia preliminar también será determinante para establecer el alcance de las responsabilidades que se debatirán en el juicio respecto de estos acusados.

Un proceso sin fecha de juicio definida

Aunque el juicio oral y público aún no tiene fecha, la audiencia de este viernes representa un momento procesal trascendente. La definición sobre las pruebas y los testigos marcará el marco dentro del cual se desarrollará el debate futuro.

Con la transmisión por YouTube, la instancia judicial adquirirá además una dimensión pública directa, en un caso que desde el 13 de junio de 2024 mantiene en vilo a la provincia de Corrientes y que tiene como eje la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, en la localidad de 9 de Julio.

El inicio está previsto para las 8:30, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, donde comenzará a delinearse formalmente el camino hacia el juicio oral y público.