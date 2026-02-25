Otro trágico accidente enluta a Catamarca: falleció una adolescente de 17 años

En la jornada de hoy, numerarios de la Comisaría de Icaño tomaron conocimiento del deceso de una adolescente de 17 años de edad, quien se encontraba internada como consecuencia de un siniestro vial ocurrido días atrás. La noticia generó consternación en la comunidad, dado que la joven luchaba por su recuperación desde el momento del accidente.

El hecho que derivó en este trágico desenlace se produjo el pasado jueves 12 de febrero de este año, cuando la adolescente circulaba en una motocicleta y protagonizó una colisión que dejó graves secuelas en su estado de salud. Tras varios días de internación en un sanatorio privado de esta Ciudad Capital, finalmente se confirmó su fallecimiento.

El siniestro en la Ruta Provincial N° 2

El episodio que marcó el destino de la joven ocurrió en la Ruta Provincial N° 2, a la altura de una estación de servicio de la localidad de Icaño, en el departamento La Paz. Allí, por causas que se tratan de establecer, la motocicleta en la que se desplazaba impactó contra un automóvil.

La adolescente conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color negro, y lo hacía en compañía de otra jovencita de la misma edad. En circunstancias que aún son materia de investigación, el rodado menor colisionó con un automóvil Volkswagen Polo azul oscuro, que era conducido por Franco Vildoza (36).

El punto exacto del impacto —a la altura de una estación de servicio— constituye un elemento central dentro de la reconstrucción de los hechos, ya que la mecánica del siniestro es clave para determinar responsabilidades. Hasta el momento, las causas del choque continúan bajo análisis.

Internación y evolución médica

Como consecuencia directa del impacto, la adolescente sufrió lesiones de gravedad que motivaron su inmediato traslado e internación en un Sanatorio Privado de esta Ciudad Capital. Desde ese momento, permaneció bajo atención médica especializada.

El cuadro clínico, derivado de las lesiones sufridas en el choque, requirió cuidados intensivos y seguimiento permanente. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante su estadía en el centro de salud, en la jornada de hoy se confirmó su fallecimiento.

La prolongación de la internación evidencia la gravedad de las heridas producidas en el siniestro vial. El tránsito desde el lugar del accidente hasta la instancia hospitalaria marcó un proceso crítico que culminó con el desenlace fatal.