Caso Loan: comienza en Corrientes el juicio tras dos años de incertidumbre

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el sistema judicial de la provincia de Corrientes se prepara para dar inicio a un juicio de alta sensibilidad pública y jurídica. El proceso comenzará este martes y aborda la supuesta sustracción y ocultamiento del menor, un expediente que llega a esta instancia tras un extenso período de investigación y espera.

El inicio del debate oral no está exento de tensiones procesales. Según lo previsto, las defensas de los imputados desplegarán una serie de planteos orientados a intentar frenar o condicionar el avance del juicio, mediante la presentación de diversas nulidades que podrían impactar en la continuidad del proceso.

En este escenario, la expectativa se concentra tanto en el desarrollo de las primeras audiencias como en la respuesta que dará el tribunal ante los planteos iniciales.

La voz de la querella y las expectativas de la familia

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella, describió el clima que rodea el comienzo del juicio y las sensaciones del entorno familiar.

La letrada expresó:

"Estamos ansiosos. Mañana será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan".

La declaración sintetiza la tensión previa al inicio formal del debate, donde la estrategia de las defensas aparece como uno de los primeros puntos de conflicto. La expectativa de la querella se centra en que el proceso pueda avanzar sin interrupciones sustanciales, pese a los planteos que se anticipan desde la otra parte.

Cronograma de audiencias: un esquema definido y cuestionado

El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará con una agenda estricta de audiencias, ya establecida por el tribunal. El esquema contempla:

Inicio del juicio: martes 16 de junio a las 9 horas

Primer bloque de audiencias: miércoles 17 de junio jueves 18 de junio

Continuidad del debate: Todos los miércoles y jueves posteriores



Este formato de trabajo judicial ha generado cuestionamientos, especialmente por la organización de las jornadas en días alternados, lo que introduce un ritmo particular al desarrollo del proceso. La dinámica prevista implica que el juicio no se desarrolle de forma continua diaria, sino en bloques semanales distribuidos, lo que podría incidir en la extensión temporal del debate.

Nulidades, estrategias defensivas y un inicio cargado de tensión

Uno de los ejes centrales de las primeras jornadas será la presentación de nulidades por parte de las defensas. Este tipo de planteos suele apuntar a cuestionar la validez de determinados actos procesales o decisiones previas del expediente, con el objetivo de limitar el avance del juicio o incluso solicitar su revisión parcial.

En este caso, según lo anticipado, los defensores intentarán desplegar "todas las nulidades que puedan", lo que marca un inicio particularmente activo desde el punto de vista técnico-procesal.

La instancia inicial del debate se perfila así como un momento determinante, no por la producción inmediata de prueba o testimonios, sino por la discusión sobre las condiciones mismas en las que el juicio puede desarrollarse.

Un proceso bajo atención pública y judicial

El comienzo del juicio en Corrientes se inscribe en un contexto de alta atención institucional y social, dado que se trata de una causa vinculada a la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace dos años. La apertura del debate oral representa el paso formal hacia una etapa en la que se evaluarán responsabilidades en torno a la hipótesis de sustracción y ocultamiento.

El inicio previsto para las 9 de la mañana del martes 16 de junio marca el punto de partida de un proceso que, por su estructura, su duración estimada y las estrategias anticipadas de las partes, se proyecta como extenso y complejo.

En este marco, el desarrollo de las primeras audiencias será clave para determinar el ritmo del juicio y el impacto real de los planteos de nulidad sobre la continuidad del debate.