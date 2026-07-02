La abuela de Loan apuntó contra Laudelina: "Tres hombres le indicaron que dijera del accidente"

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de Catalina, la abuela del niño, quien compareció ante el tribunal para brindar su testimonio sobre los hechos ocurridos y sobre las horas posteriores a la desaparición.

La mujer, quien organizó el almuerzo realizado en su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar donde desapareció Loan, realizó una afirmación que volvió a colocar el foco sobre su hija Laudelina, una de las principales imputadas en la causa.

Durante su declaración sostuvo: "Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira". Sus palabras se incorporaron a una audiencia en la que también se repasaron distintos aspectos vinculados a las personas que participaron del almuerzo y a los acontecimientos que rodearon la desaparición del niño.

Un testimonio particular

Catalina llegó al tribunal durante la mañana y, debido a sus dificultades auditivas, el desarrollo de su declaración requirió algunas adaptaciones dentro de la sala.

Su silla fue acercada hacia el sector donde se encontraban los jueces con el objetivo de facilitar la comunicación. Además, una funcionaria de la secretaría permaneció a su lado para transmitirle las preguntas formuladas por las distintas partes que intervienen en el juicio.

Antes de comenzar su declaración, la mujer explicó la situación que atraviesa. "Soy sorda, me trabaja la cabeza de los nervios. Necesito que me hablen de cerca", manifestó. Según la información brindada por el periodista de TN Sebastián Domenech desde Corrientes, Catalina también hizo referencia a algunas de las personas presentes en el almuerzo.

Explicó que a Victoria Caillava la conocía de la municipalidad, mientras que a su esposo, Carlos Pérez, aseguró que era la primera vez que lo veía.

Las referencias a Laudelina y Antonio Benítez

Durante las primeras respuestas brindadas ante el tribunal, Catalina indicó que fue su hija Laudelina quien invitó a Victoria Caillava al almuerzo realizado en su casa.

Posteriormente se refirió a su yerno, Antonio Benítez, al recordar los momentos posteriores a la desaparición del niño. En ese contexto expresó: "El chupa sangre se lo llevó a una tapera", en referencia a Benítez.

Su declaración se sumó así a la serie de testimonios incorporados durante las últimas jornadas del juicio oral.

Los padres de Loan volvieron a señalar a Laudelina

En las audiencias previas declararon María Noguera y José Peña, padres de Loan, quienes describieron el impacto que la desaparición tuvo sobre toda la familia y también formularon referencias a algunos de los imputados.

María Noguera expresó ante el tribunal: "La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde".

Además de ese relato, la madre recordó las conductas que observó durante las primeras horas de la búsqueda.

Sobre Carlos Pérez afirmó: "Estaba desesperado, como que algo estaba teniendo". Respecto de Antonio Benítez, sostuvo: "También andaba como desesperado, muy nervioso", al recordar cómo se comportaba mientras buscaban al niño, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

El fuerte cruce en plena audiencia

Uno de los momentos más tensos del juicio se produjo cuando María Noguera se dirigió directamente hacia Carlos Pérez. Frente al tribunal le reclamó: "Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan".

La respuesta de Pérez fue inmediata. "Yo no sé nada", contestó delante de todos los presentes.

El intercambio ocurrió en un clima de máxima tensión. La madre insistió en que tanto Laudelina como Carlos Pérez conocen qué sucedió con su hijo y volvió a exigir que revelaran la verdad sobre el caso. Pocos minutos después de ese cruce, María se descompensó dentro de la sala de audiencias mientras continuaba reclamando respuestas sobre el paradero de Loan.

La mujer se quebró emocionalmente y debió recibir atención médica en el propio tribunal.

El testimonio del padre y el pedido de conocer la verdad

La declaración de José Peña también formó parte de una de las jornadas más sensibles del juicio. El padre de Loan aseguró que Laudelina les dijo al día siguiente de la desaparición que "había sido un accidente".

Durante su exposición realizó además un pedido dirigido a quienes puedan conocer lo ocurrido. "Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", expresó ante el tribunal.

Otro de los testimonios incorporados al juicio fue el de Mariano, uno de los hermanos de Loan. El joven sostuvo que comenzó a notar una actitud diferente en su tía Laudelina desde el inicio de la búsqueda.

"Laudelina era para mí como una segunda madre. La notaba rara. Estaba todo el tiempo con el teléfono", declaró. Durante toda su participación evitó mirar hacia el sector donde se encontraban los imputados.

Con evidente conmoción, manifestó: "No quiero mirar a ninguno. Me angustia un montón. Ojalá puedan decir algo".