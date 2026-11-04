Caso Loan: "Hay más de 92% de precisión del rastro del nene en los autos de los acusados"

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, sumó un nuevo testimonio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La licenciada en criminalística y especialista en odorología forense Marilú Vásquez, subcomisario de la Policía de Salta, sostuvo que la pericia realizada sobre vehículos de dos acusados presenta más de un 92% de confiabilidad.

Durante su declaración, la oficial afirmó que los rastros detectados en los automóviles de María Victoria Caillava, de 55 años, y Carlos Guido Pérez, de 65, correspondían al olor del niño. "El olor recolectado tiene correspondencia con los del niño", aseguró.

Vásquez declaró por primera vez en la causa y puso a disposición los videos completos de la pericia, realizada el 21 de junio de 2024, una semana después de la desaparición de Loan, en una escuela de 9 de Julio. El material fue considerado clave para conocer el desarrollo del procedimiento y el comportamiento de los perros utilizados durante los análisis.

La incorporación de esos registros generó una fuerte resistencia de varios defensores. Sin embargo, el tribunal finalmente ordenó realizar una copia de los videos para sumarlos al juicio oral, en particular porque Vásquez era testigo por primera vez en el expediente.

Cómo se realizó el procedimiento odorológico

La especialista llegó a Corrientes acompañada por los canes Kala y Dina, dos Golden Retriever altamente entrenados, y con más de 80 pruebas odorológicas realizadas. Explicó que trabaja en este tipo de pericias desde 2018, luego de prepararse junto al veterinario Mario Rosillo, a quien definió como "una eminencia" en la materia.

Durante su exposición, Vásquez describió los fundamentos de la técnica y explicó que la odorología es una disciplina científica pericial dedicada al estudio de los olores humanos.

"La odorología es una técnica científica pericial que estudia los olores humanos", sostuvo. También señaló que cada persona desprende 667 células epiteliales por segundo y remarcó que el olor de cada individuo es único y cambia de acuerdo con la edad.

En el procedimiento desarrollado en 9 de Julio se utilizó el olor extraído de dos prendas de vestir de Loan y de otras cuatro prendas pertenecientes a chicos de edades similares. La especialista explicó que las muestras fueron recolectadas mediante un método específico para preservar los rastros.

"Nosotros procedimos a levantar con gasas esterilizadas el olor de esas ropas que nos entregaron en bolsas de residuos nuevas. Se colocan las gasas y se cubren con papel aluminio para facilitar el levantamiento del olor. Esas muestras se colocaron en frascos para luego hacer la prueba con los perros", detalló.

La prueba se llevó adelante sobre los siguientes vehículos:

Ford Ranger y Ford Ka, pertenecientes a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Volkswagen Voyage, de Daniel Ramírez, de 49 años, y Mónica Millapi, de 37.

Según la declaración de Vásquez, en el Ford Ka se registró un reconocimiento positivo de Kala y Dina. En la Ford Ranger, la marcación positiva fue realizada por Kala y Arandú, este último un perro de la Policía de Corrientes.

La marcación de los perros y la permanencia del olor

Vásquez explicó que, antes del ingreso de los perros, se consultaba a los testigos en qué posición deseaban colocar los frascos con las diferentes muestras. También detalló que los animales podían manifestar una marcación positiva de distintas maneras.

"Se pueden sentar, detener o echar" junto al frasco cuando detectan el olor, señaló la especialista.

Uno de los puntos abordados durante la audiencia fue la permanencia de los rastros humanos. En un primer momento, Vásquez afirmó que el olor humano permanece durante 36 horas. Sin embargo, luego aclaró que, cuando se encuentra dentro de un vehículo cerrado, ese período se extiende considerablemente.

La precisión fue solicitada por el fiscal Carlos Schaefer, debido a que las muestras de los automóviles se tomaron una semana después de la sustracción de Loan. La aclaración estuvo vinculada con el tiempo transcurrido entre el hecho investigado y la realización de la pericia.

La especialista también explicó que intervino como auxiliar del perito Mario Rosillo durante el procedimiento. Luego de observar los videos incorporados a la causa, brindó detalles sobre las reacciones de los perros mientras olfateaban los frascos que contenían las diferentes muestras.

La incorporación de los videos generó objeciones

El fiscal Schaefer solicitó que se incorporara la totalidad de los videos que Vásquez conservaba de la pericia. El pedido encontró una fuerte oposición de las defensas de Caillava y Pérez, así como de varios de los imputados por entorpecer la investigación.

El abogado Rodolfo Baqué cuestionó la incorporación del material y la calificó como "una emboscada". Sostuvo que las defensas no habían tenido ningún tipo de control sobre el procedimiento y que tampoco habían podido realizar una pericia sobre esos registros.

Finalmente, los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco resolvieron sumar los videos al expediente. La decisión se apoyó fundamentalmente en que Vásquez declaraba por primera vez como testigo en la causa, por lo que el material de la pericia quedó incorporado al juicio oral.

Otros testimonios sobre las pruebas realizadas en 9 de Julio

Durante la jornada también declaró Tamara Muniagurria, quien se desempeñaba como funcionaria de la Fiscalía de Goya cuando presenció la prueba odorológica y el levantamiento de otros elementos en la zona de El Algarrobal.

Muniagurria relató que Rosillo y los demás peritos consultaban a los presentes sobre la ubicación de las muestras antes de que ingresaran los perros al recinto. "Rosillo y los otros peritos nos pedían que les digamos en qué posición queríamos colocar las diferentes muestras mientras los perros estaban fuera del recinto", contó.

La funcionaria también participó de la prueba de Luminol sobre los vehículos. Según explicó, esa pericia se demoró un día para permitir que primero se tomaran las muestras de olores del interior de la Ford Ranger y el Ford Ka.

"No se quería contaminar la prueba", afirmó.

Además, Muniagurria dijo que participó de la reconstrucción realizada por el fiscal Juan Carlos Castillo en el naranjal donde ocurrió la sustracción de Loan.

Posteriormente, declararon varios policías que participaron de la investigación desarrollada por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo.

Cruces entre fiscales y defensores por la lista de testigos

La nómina de testigos se convirtió en otro punto de discusión entre los fiscales y el abogado Rodolfo Baqué. El defensor cuestionó a los acusadores por desistir de algunas declaraciones, una situación que el juez Belforte consideró "una falta de respeto para todos".

Ante el planteo, Schaefer explicó que había decidido prescindir de un testimonio luego de enterarse de que la persona había sido exonerada de una fuerza.

El defensor volvió a cuestionar al fiscal y solicitó al tribunal que lo apercibiera por los términos utilizados en entrevistas periodísticas para referirse al grupo acusado de entorpecer la investigación.

"Pretenden callarnos", fue la reacción de Schaefer, quien sostuvo que esa actitud "es parte del entorpecimiento". El fiscal agregó que los integrantes de la acusación tienen la obligación de informar y que lo que se pretende es "ponernos un bozal legal".

Luego de deliberar, el tribunal rechazó los planteos del defensor y afirmó que los magistrados se mantienen ajenos a las declaraciones que fiscales y defensores realizan en los medios de comunicación.

La audiencia combinó así la exposición técnica de una pericia considerada clave, la incorporación de registros audiovisuales y una serie de controversias sobre el desarrollo del juicio. En el centro de la declaración de Vásquez quedó la correspondencia odorológica atribuida a Loan en los vehículos de Caillava y Pérez, con una confiabilidad superior al 92%, según la especialista.