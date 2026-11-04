Operativos de control: arrestaron a doce personas y secuestraron 24 motos

Efectivos policiales llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas en distintas jurisdicciones de Catamarca, que comprendieron sectores de la Capital y localidades del interior provincial.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de las Seccionales Cuarta, Séptima, Octava, Décima y Décima Primera de la Capital. También participaron efectivos de las dependencias de Sumalao y Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo, además de las Comisarías Departamentales de Tinogasta y Fray Mamerto Esquiú.

Las acciones se desarrollaron en las respectivas jurisdicciones de las dependencias involucradas, con el objetivo operativo de realizar controles vehiculares, recorridos preventivos e identificar a personas. En el marco de esas tareas, los uniformados concretaron arrestos y secuestros de motocicletas que, de acuerdo con las actuaciones, habrían circulado en infracción a las disposiciones vigentes en materia de tránsito.

La intervención de varias seccionales y comisarías permitió desplegar los controles en diferentes puntos de la provincia. Las tareas incluyeron tanto la verificación de vehículos como la identificación de personas, en procedimientos que derivaron en actuaciones policiales y administrativas.

Doce hombres mayores de edad fueron arrestados

Como resultado de los operativos, doce personas del sexo masculino, todas mayores de edad, fueron arrestadas. Tras las intervenciones, se labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

La información oficial consignó que los arrestos se produjeron durante los procedimientos realizados en Capital, Valle Viejo, Tinogasta y Fray Mamerto Esquiú. No se detallaron las circunstancias particulares de cada arresto ni las identidades de las personas involucradas.

En paralelo, los efectivos procedieron al secuestro de una cantidad significativa de vehículos de dos ruedas. En total, fueron veinticuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas, cuyos conductores habrían infringido lo establecido por la normativa nacional de tránsito.

Los procedimientos contemplaron la elaboración de las actas correspondientes y la posterior remisión de los rodados a las dependencias policiales y a los corralones municipales.

Secuestraron 24 motos

El secuestro de las motocicletas se fundamentó en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Según se informó, los conductores de los vehículos habrían incumplido disposiciones de esa normativa, motivo por el cual se labraron las actas de infracción correspondientes.

Los rodados fueron retirados de circulación y trasladados a dependencias policiales y corralones municipales, conforme a las actuaciones realizadas durante los controles.

Dependencias que participaron de los procedimientos

Los controles vehiculares y recorridos preventivos se desarrollaron con la participación de efectivos de distintas unidades policiales, distribuidas en Capital y el interior provincial.

En la Capital intervinieron las Seccionales Cuarta, Séptima, Octava, Décima y Décima Primera. En el departamento Valle Viejo, los procedimientos estuvieron a cargo de personal de Sumalao y Villa Dolores. También participaron las Comisarías Departamentales de Tinogasta y Fray Mamerto Esquiú.

Cada dependencia realizó las tareas dentro de su jurisdicción, en el marco de los controles vehiculares, la identificación de personas y los recorridos preventivos dispuestos.

El resultado conjunto de los operativos fue el arresto de doce hombres mayores de edad y el secuestro de 24 motocicletas. Las actuaciones correspondientes fueron labradas, mientras que los vehículos quedaron remitidos a las dependencias policiales y corralones municipales debido a las presuntas infracciones detectadas.

Los procedimientos se enmarcaron en acciones de control desplegadas tanto en la Capital como en distintos puntos del interior de Catamarca, con participación de efectivos de varias seccionales y comisarías provinciales.