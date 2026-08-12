Caso Loan: un jefe de la Policía reveló cuál es la hipótesis más fuerte de la desaparición

Una nueva jornada del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes como uno de sus principales protagonistas al comisario general Martín Leonardo De Cristóbal, actual jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Ante el Tribunal Federal de Corrientes, el funcionario declaró sobre el trabajo realizado por las fuerzas federales desde que el niño desapareció, el 13 de junio de 2024, y respondió preguntas vinculadas con las diferentes hipótesis que fueron consideradas durante la investigación.

En ese contexto, De Cristóbal expuso cuál es, desde su perspectiva, la explicación que considera más sólida. Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Loan hubiera sufrido un accidente, sostuvo que esa es la hipótesis más fuerte entre las alternativas que fueron analizadas.

Su declaración se produjo durante una audiencia en la que también prestaron testimonio María Leticia Risco, exfuncionaria del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Perdidas y Extraviadas (Sifebu), y una médica que atendió a María Victoria Caillava después de la desaparición.

El despliegue de las fuerzas federales

Durante su exposición, De Cristóbal recordó cómo se organizó el operativo de búsqueda después de la conformación del Comando Unificado Corrientes (CUC).

Según explicó, una vez conformado ese dispositivo, el operativo quedó bajo la conducción del comisario Pirrone. El jefe policial detalló además la magnitud del despliegue realizado durante los meses posteriores a la desaparición. Entre fines de junio y diciembre de 2024 participaron alrededor de 150 efectivos de la Policía Federal en las tareas vinculadas con la búsqueda. A ese despliegue se sumó la intervención de distintas fuerzas federales durante los rastrillajes ordenados por la Justicia.

La búsqueda incluyó la utilización de diferentes recursos tecnológicos, equipos especializados y personal capacitado para intentar localizar rastros del niño. Entre los elementos utilizados estuvieron:

Drones.

Georradares.

Imágenes satelitales.

Perros especializados.

Embarcaciones.

Buzos de Prefectura.

El despliegue buscó abarcar distintas áreas y posibilidades dentro del operativo, con la intención de encontrar elementos que permitieran establecer qué había ocurrido con Loan desde el momento de su desaparición.

La hipótesis de trata y el giro hacia la Justicia Federal

De Cristóbal también se refirió al recorrido que tuvo la investigación y recordó una decisión adoptada por los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry.

Según explicó, ambos fiscales decidieron enviar el expediente a la Justicia Federal después de considerar que las pericias telefónicas podían indicar la existencia de un posible caso de trata de personas. Esa hipótesis adquirió relevancia durante la investigación, pero, de acuerdo con lo señalado durante la declaración del jefe policial, nunca pudo ser acreditada.

La exposición de De Cristóbal marcó así una diferencia entre una de las hipótesis que fue considerada durante la investigación y aquella que actualmente considera más fuerte desde su perspectiva.

Ante la consulta puntual sobre la posibilidad de un accidente, el comisario general fue contundente al señalar que esa alternativa constituye, para él, la explicación con mayor fuerza entre las distintas posibilidades analizadas.

Críticas sobre las primeras horas de búsqueda

Antes de la declaración de De Cristóbal había prestado testimonio María Leticia Risco, quien durante 14 años estuvo al frente del Sifebu y participó de miles de búsquedas de personas desaparecidas.

La exfuncionaria puso el foco especialmente en el desarrollo de las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan y cuestionó la manera en que se organizó el operativo inicial. Según su declaración, existieron problemas de coordinación entre los distintos equipos que llegaron a la zona de El Algarrobal para participar de la búsqueda.

Risco también señaló específicamente al entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, a quien describió como reticente frente a la colaboración que ofrecían las fuerzas federales. De acuerdo con el relato de la exfuncionaria, Maciel les habría manifestado que no necesitaban los recursos puestos a disposición, debido a que consideraba que el operativo estaba funcionando correctamente.

La declaración incorporó así cuestionamientos sobre la coordinación inicial de las tareas, en una etapa considerada central dentro de la búsqueda del niño.

La presencia de civiles y la falta de una conducción clara

Risco también cuestionó la presencia de numerosos civiles en las zonas de rastrillaje y advirtió sobre lo que consideró una falta de conducción clara de las tareas durante las primeras horas del operativo.

Su testimonio puso el foco en la organización de los equipos y en la manera en que se desarrollaron las tareas inmediatamente posteriores a la desaparición. La exfuncionaria, a partir de su experiencia durante los 14 años que estuvo al frente del Sifebu y de su participación en miles de búsquedas de personas desaparecidas, señaló dificultades en la coordinación de los distintos grupos que participaron de los primeros rastrillajes.

Entre los aspectos que cuestionó se encuentran:

Problemas de coordinación entre los equipos.

La actitud atribuida al entonces comisario Walter Adrián Maciel frente a la colaboración federal.

La presencia de numerosos civiles en las zonas de rastrillaje.

La falta de una conducción clara durante las primeras horas de búsqueda.

El botín encontrado y una distancia que genera interrogantes

Otro de los puntos abordados durante la jornada estuvo relacionado con el hallazgo de uno de los botines que llevaba Loan el día de su desaparición. Risco consideró difícil que el niño hubiera podido recorrer por sus propios medios la distancia existente entre el lugar donde fue visto por última vez y el sitio donde apareció el calzado.

El hallazgo del botín forma parte de los elementos mencionados durante la audiencia y fue analizado por la exfuncionaria desde su experiencia en búsquedas de personas desaparecidas.

Su observación se incorporó al conjunto de cuestiones planteadas durante la jornada del juicio, en la que se revisaron tanto las tareas de búsqueda como las distintas hipótesis consideradas desde la desaparición.

La desaparición de Loan

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela, ubicada en la localidad correntina de 9 de Julio.

Después del almuerzo, el niño se sumó a una caminata junto con otros menores para buscar naranjas en una zona cercana. Desde entonces, no volvió a ser visto. A partir de ese momento se desplegaron distintas tareas de búsqueda y posteriormente participaron fuerzas federales, con la conformación del Comando Unificado Corrientes y la intervención de aproximadamente 150 efectivos de la Policía Federal entre fines de junio y diciembre de 2024.

Los operativos incluyeron drones, georradares, imágenes satelitales, perros especializados, embarcaciones y buzos de Prefectura, además de los rastrillajes realizados por distintas fuerzas federales por orden de la Justicia.