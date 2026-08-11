El médico legista dijo que Maradona agonizó durante horas y calificó de insuficiente la atención

El proceso judicial en torno al fallecimiento de la figura deportiva internacional sumó un testimonio de alta relevancia institucional. El médico legista Carlos Mauricio Cassinelli volvió a declarar este martes en el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El profesional, quien formó parte del equipo que llevó a cabo la autopsia del célebre futbolista en la morgue de San Fernando, profundizó ante el tribunal sobre las conclusiones obtenidas y los pormenores técnicos que rodearon los últimos momentos de vida del paciente.

Durante su exposición ante la justicia, el especialista ratificó los resultados de la necropsia oficial y aportó definiciones sobre el tiempo de agonía y el estado clínico general con el que contaba el paciente. Las declaraciones del experto se enmarcan dentro de la dinámica de audiencias que congrega la atención de los fiscales, las querellas y las defensas, a la espera de nuevos testimonios de especialistas que intervinieron en el análisis del caso.

Diagnóstico forense y la agonía del paciente

Al detallar los aspectos estrictamente médicos del deceso, Cassinelli ratificó que el resultado de la necropsia determinó que las causas del fallecimiento correspondieron a una insuficiencia cardíaca congestiva con un edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada. Asimismo, el forense se refirió a la Junta Médica Interdisciplinaria efectuada en 2021, meses después del deceso del deportista.

En este contexto temporal y analítico, el legista sostuvo que el paciente agonizó durante varias horas, aunque aclaró que no pudo precisar el tiempo exacto. No obstante, especificó que el análisis efectuado determinó un lapso aproximado de unas 12 horas de agonía. A su vez, el experto explicó que Diego presentaba diversas enfermedades preexistentes, entre las cuales destacó un cuadro de cirrosis hepática.

Cuestionamientos al equipo de salud y su rol asistencial

Uno de los ejes centrales de la declaración giró en torno al desempeño de los profesionales y auxiliares encargados de la salud del paciente. En su testimonio, Cassinelli calificó de "insuficiente" la actuación de los enfermeros, identificados como Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid (esta última afrontará un debate por jurados populares una vez que finalice el proceso principal).

Asimismo, el médico legista remarcó que fue "inadecuado" y "no correcto" el retiro de los acompañantes terapéuticos del entorno de cuidado del paciente. Fuentes de la investigación indicaron que el especialista, durante su intervención en la que protagonizó cruces con el abogado Francisco Oneto (uno de los defensores del neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque), también hizo mención a la psiquiatra Agustina Cosachov, señalándola como una de las profesionales tratantes. Fuentes de la investigación aclararon al respecto:

"No se refirió a la cuestión psiquiátrica porque no era especialista y tampoco habló de la cardiológica por los mismos motivos".

La conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria

El desarrollo del debate judicial pone bajo la lupa los informes técnicos elaborados de manera colegiada tras el deceso. Uno de los puntos más sobresalientes del dictamen de la Junta Médica Interdisciplinaria, sobre el cual se apoyan los análisis del juicio, expone con dureza el accionar del entorno asistencial:

"Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando "a su suerte" el estado de salud del paciente".

Proyección del proceso judicial

Próximas audiencias: El cronograma judicial prevé la presentación de más testimonios de especialistas que intervinieron en el análisis técnico y pericial.

Actores intervinientes: La temática resulta de vital relevancia para las querellas, los fiscales y las defensas en la etapa actual del debate.

Juicios pendientes: Quedan instancias procesales por celebrarse, tal es el caso del futuro debate por jurados populares que deberá afrontar la enfermera Dahiana Gisela Madrid al concluir el proceso principal.