Caso Loan: Laudelina rechazó un careo con Maciel y el ex comisario continúa declarando

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña continúa este miércoles 16 de septiembre en la provincia de Corrientes, con una nueva jornada del debate oral que tiene como escenario el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.

En el marco de esta instancia, Laudelina Peña rechazó realizar un careo con Walter Maciel, mientras que el ex comisario de 9 de Julio confirmó que continuará con su declaración testimonial, iniciada el pasado jueves 10 de septiembre.

La jornada tendrá además la declaración de nuevos testigos y la continuidad de la exposición de Maciel frente al tribunal, los acusados y los familiares de Loan.

La agenda de este miércoles

El debate oral continúa con la declaración de Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, mientras que también está prevista la continuación de la testimonial de Walter Maciel. La expectativa estaba puesta además en las presentaciones de la periodista Paula Bernini y de la vecina Deisy Leonela Ávalos. Sin embargo, ambas declaraciones fueron dejadas sin efecto, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, el cronograma de la jornada queda concentrado en los dos testigos convocados y en la continuidad de la declaración del ex comisario, luego de la extensa exposición que realizó durante la audiencia anterior.

La secuencia de declaraciones forma parte del desarrollo del debate oral que se lleva adelante en Corrientes por la causa vinculada con la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

Cinco nuevos testigos declararán el jueves

La actividad judicial continuará este jueves 17 de septiembre con la convocatoria de otros cinco testigos.

Según el cronograma informado, serán llamados a declarar:

Jorge Alfredo Delgado.

Martín Antonio Robledo.

Diego Axel Luque.

José Manuel Ojeda.

Brisa de los Ángeles Contreras.

La jornada del jueves se sumará así al conjunto de testimoniales que se vienen desarrollando durante el debate oral, en una instancia en la que las declaraciones ante el tribunal constituyen uno de los componentes centrales de la continuidad del proceso.

La declaración de Maciel

En la audiencia anterior, Walter Maciel habló durante varias horas frente al tribunal, los acusados y los familiares de Loan. Durante esa declaración, el ex comisario de 9 de Julio sostuvo una versión sobre lo ocurrido con el niño. Según afirmó, Loan fue atropellado y señaló como únicos responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina.

Maciel ratificó su posición durante su exposición y sostuvo que su afirmación se encontraba vinculada con las pruebas y con el análisis que realizó durante el tiempo transcurrido desde el hecho.

"No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan, pero no porque yo sé o me puse de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda", afirmó.

La declaración constituyó uno de los momentos centrales de la audiencia anterior y dejó planteada la versión de Maciel sobre la secuencia que, según su relato, habría ocurrido con Loan.

El señalamiento contra tres acusados

Durante su exposición, Maciel apuntó específicamente contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Su declaración incluyó además un enfrentamiento verbal con la tía de Loan, a quien encaró por mentir. Al mismo tiempo, el ex comisario pidió perdón a la mamá de Loan y realizó una reconstrucción de su propia labor dentro del caso.

Maciel también sostuvo que continúa buscando al niño, una afirmación que realizó durante la extensa declaración ante el tribunal y que forma parte de su relato dentro del juicio.

La negativa de Laudelina a realizar un careo con el ex comisario se produce precisamente después de esa declaración, en la que Maciel la señaló entre las tres personas a las que atribuyó responsabilidad por lo ocurrido.

Un juicio que continúa con nuevas declaraciones

El debate oral ingresa así en una nueva etapa de testimoniales, con la continuidad de la declaración de Maciel y la incorporación de los testimonios de nuevos convocados. Este miércoles 16 de septiembre, la actividad se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda como testigos y con Maciel nuevamente ante el tribunal.

La declaración de Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos, que también estaba prevista para esta jornada, quedó sin efecto, según las fuentes del caso citadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Para el jueves 17, en tanto, se encuentra prevista la declaración de Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

El cronograma mantiene de este modo la continuidad del debate oral, mientras las distintas declaraciones incorporan elementos al desarrollo del proceso.

La negativa al careo y la continuidad de la testimonial

La decisión de Laudelina Peña de rechazar el careo con Walter Maciel marca uno de los puntos particulares de la jornada, mientras el ex comisario confirmó que continuará con una declaración que comenzó el jueves 10 de septiembre.

La situación adquiere relevancia dentro de la dinámica del debate porque Maciel ya expuso ante el tribunal su propia reconstrucción de lo sucedido y formuló señalamientos directos contra tres acusados: Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina.

Su relato incluyó además referencias a las pruebas que, según manifestó, respaldan su interpretación de los hechos, así como una reconstrucción de su actuación en el caso y la afirmación de que continúa buscando a Loan.

Mientras tanto, el juicio sigue adelante con nuevas testimoniales. La agenda prevista para este miércoles y jueves incorpora a siete nuevos testigos, aunque las declaraciones de Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos fueron dejadas sin efecto.

El debate oral continúa así con declaraciones, cruces y testimonios ante el tribunal, en una causa que mantiene como eje la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes.