Feroz incendio destruyó por completo una camioneta en Catamarca

En la tarde de hoy, precisamente a las 16:45 horas, la Comisaría Departamental Ancasti activó sus protocolos operativos tras tomar conocimiento de una situación de extrema emergencia sobre la Ruta Provincial N° 2. El aviso indicaba que, a unos 5 kilómetros de distancia de la localidad de El Taco, situada en el mismo departamento, se estaría produciendo un foco ígneo de considerable magnitud. Ante esta llamada de alerta, los efectivos policiales se dirigieron de inmediato hacia el lugar señalado para constatar la veracidad de los hechos y evaluar los riesgos inminentes para la seguridad pública en la zona.

Una vez constituidos en el escenario del incidente, los uniformados verificaron que las llamas se concentraban sobre un vehículo en particular.

Momentos después de su llegada al lugar, el personal policial llevó a cabo las tareas necesarias para sofocar las llamas que amenazaban el entorno. No obstante la rápida intervención de los uniformados, el fuego causó daños materiales totales en la estructura del rodado, dejando el vehículo completamente inutilizado tras el siniestro.

Intervención de la justicia y próximas medidas

Ante la gravedad de los acontecimientos y los daños económicos y materiales registrados en la camioneta Peugeot Partner, la situación exigió la inmediata comunicación con los órganos judiciales competentes. En virtud de los hechos ocurridos sobre la Ruta Provincial N° 2, se dio formal intervención a la Fiscalía de Instrucción N° 3. Desde dicha dependencia judicial se impartieron las medidas a seguir para esclarecer fehacientemente cómo se originó el foco ígneo que movilizó a los efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti en esta tarde de operaciones.