Caso Maira Cabrera: Eduardo Cejas fue traslado al Penal de Miraflores

Este martes, a las 17:00, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia concretaron el traslado de Eduardo Cejas, de 36 años, desde la Comisaría Novena hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán.

La medida fue realizada por solicitud del fiscal de Instrucción N.º 9 del Distrito Sur, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, y por disposición del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación.

Cejas permanecía detenido en la dependencia policial en el marco de una investigación por los supuestos delitos de amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, todo ello en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de su expareja Maira Romina Cabrera.

La joven fue vista por última vez el 10 de agosto en Telaritos, departamento Capayán. Una vez finalizados los trámites de rigor, Cejas quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.

La hipótesis que sostiene la Fiscalía

La investigación reconstruye, de acuerdo con la acusación, una sucesión de hechos que habría comenzado tres días antes de la desaparición de Cabrera.

El primer episodio señalado por la Fiscalía ocurrió el 7 de agosto, durante una discusión que Cejas habría mantenido con Maira en una casa de Telaritos. Según la hipótesis investigativa, en ese contexto el hombre habría amenazado a la joven.

La escena, siempre de acuerdo con la acusación, habría sido escuchada por una hermana de Maira, quien se encontraba en el lugar al momento del episodio. Este elemento forma parte de las circunstancias consideradas dentro de las diligencias desarrolladas en torno al caso.

El segundo hecho investigado corresponde a la noche del 10 de agosto, fecha en la que Maira Romina Cabrera fue vista por última vez. Para la Fiscalía, Cejas habría causado intencionalmente la muerte de Maira.

Después de ese hecho, y siempre según la hipótesis de los investigadores, habría trasladado y ocultado el cuerpo de la joven.

Una búsqueda que continúa

A pesar de las medidas desplegadas hasta el momento, los investigadores no lograron encontrar a Maira. La búsqueda permanece abierta mientras se continúan realizando distintas medidas destinadas a establecer qué ocurrió y localizarla.

La ausencia del cuerpo de la joven constituye uno de los elementos centrales de una investigación que avanza sobre la base de testimonios y distintas pruebas reunidas durante los procedimientos realizados.

En ese contexto, el expediente fue objeto de actuaciones y análisis que involucraron a distintas autoridades del Ministerio Público Fiscal.

El cambio de competencia de la causa

Por la complejidad del caso, el fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta había sido designado como coadyuvante para intervenir en las diligencias realizadas en el Distrito Sur.

La investigación incluyó procedimientos, recepción de testimonios y análisis de distintas pruebas. Luego de esas actuaciones, la fiscal Jorgelina Sobh declinó la competencia y remitió la causa a la Fiscalía N.º 9, por razones territoriales.

Así, la intervención de la Fiscalía N.º 9 quedó vinculada con el desarrollo de una investigación que busca establecer las circunstancias relacionadas con la desaparición de Maira Romina Cabrera y determinar qué ocurrió durante la noche del 10 de agosto.