Inseguridad en Catamarca: allanan una vivienda, recuperan elementos robados y detienen a un sospechoso

Luego de llevar a cabo tareas investigativas, a las 12:30 de hoy, se desplegó un importante operativo policial en la ciudad de Tinogasta, cabecera del departamento homónimo. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría Departamental Tinogasta, que actuó de manera conjunta con sus pares del Grupo Infantería y de la División Criminalística de Tinogasta.

La fuerza de seguridad llegó hasta un inmueble ubicado en el barrio Progreso de dicha localidad. En este domicilio, las autoridades procedieron a materializar un allanamiento que había sido estrictamente ordenado por el Juzgado de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial, dando marco legal y formal a la irrupción en el lugar.

El botín recuperado y los elementos probatorios

Al irrumpir en el domicilio del barrio Progreso, los policías llevaron a cabo una exhaustiva requisa que permitió dar con numerosos objetos que presuntamente habrían sido sustraídos en la zona. Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro en virtud de que estarían directamente vinculados a ilícitos perpetrados en esa jurisdicción.

El detalle de los elementos incautados por los uniformados incluye:

Un microondas marca Philco.

Un Smart TV de 43 pulgadas con su respectivo control remoto.

Dos garrafas de gas, ambas de 10 Kg.

Una barreta de acero.

Una tabla para picar carne.

Un cable subterráneo.

Cada uno de estos objetos fue debidamente documentado y preservado por el personal especializado de la División Criminalística para avanzar con las causas abiertas sobre los delitos contra la propiedad en la zona.

Detención y pasos a seguir en la causa

Al finalizar la medida judicial ordenada por la magistratura, los uniformados procedieron a la medida restrictiva de la libertad del único morador o sospechoso presente en el lugar. Se trató del arresto en averiguación del hecho de un sujeto de apellido Mamani, de 28 años de edad.

Tras su aprehensión en el inmueble del barrio Progreso, el individuo fue trasladado y alojado en la seccional correspondiente. Quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde ya se impartieron las directivas específicas a adoptar para continuar con el proceso legal correspondiente en las próximas horas.