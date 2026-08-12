La frase de "Pity" Álvarez que sacudió el juicio en su contra: "Maté a un chabón"

Cristian "Pity" Álvarez expresó haber experimentado una sensación de "tristeza" tras la segunda audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano.

"Estoy triste, pero ahora no", fue la frase del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, al responder la pregunta de un cronista que lo esperaba a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la segunda jornada del debate oral y público por el homicidio simple de Díaz, el músico escuchó la declaración de su ex pareja Agustina Ibernoz, una de las testigos citadas para este miércoles.

Sin embargo, "Pity" volvió a quedarse dormido y lo acompañaron hasta el baño para que se lave la cara y continúe el juicio.

Inbernoz compareció vía Zoom desde Estados Unidos y recordó que el autor del crimen le pidió que descarte el arma de fuego en una alcantarilla de la autopista Dellepiane para luego concurrir al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, al tiempo que Díaz encaró a Álvarez, según señaló.

Verónica Román, madre de la segunda hija del damnificado, apuntó contra "Pity" y consideró que "no está arrepentido" por el asesinato: "Espero que se haga justicia por él".

Alejandro Marcelo Pedroso, taxista y vecino de Samoré, manifestó haber escuchado las detonaciones desde su vivienda y que observó el cadáver de la víctima cuando se asomó desde su ventana, mientras que el artista se alejó de la escena para subirse a un auto y escapar.

El juicio se reanudará el viernes a las 10 tras el cuarto intermedio dictado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

El relato del padrastro de Agustina

Prieto Inbernoz declaró ante el fiscal Sandro Abraldes y contó que era amigo de Álvarez desde hacía dos años en 2018, aunque aclaró que actualmente hace tiempo que no lo ve. También señaló que no conocía a Cristian Díaz ni a Verónica Román.

El testigo recordó que aquella noche había acordado encontrarse con el músico en Pinar de Rocha, donde se presentaba el cantante Ulises Bueno. Según relató, previamente habían estado en la casa de Álvarez y habían visto una noticia sobre el recital.

"Lo estaba esperando en Pinar de Rocha. Antes habíamos estado en su casa y vimos una noticia de que tocaba Ulises Bueno. Él me dijo que iba a pasar primero por su casa porque su perra había tenido cría y se fue con mi hija. El plan era encontrarnos en la puerta del boliche, como a la una de la mañana", expresó.

Cuando finalmente se encontró con Álvarez, dijo que el músico llegó apurado y le contó lo que había ocurrido. Al principio, Prieto Inbernoz no le creyó: "Me contó lo que había pasado y yo no le creí. Me dijo 'maté a un chabón'. Seguimos caminando porque pensé que era una broma. Incluso vino una chica a sacarse una foto con él", declara.

El testigo también describió el estado en el que observó al músico. "Creo que era porque llegábamos tarde. Yo lo había llamado un montón de veces", explicó. Ante una pregunta sobre cómo se encontraba Álvarez, respondió: "Estaba como siempre, drogado".

Después, relató lo que su hijastra le contó cuando la encontró dentro del boliche. Según su declaración, Agustina se levantó, le habló y luego se desmayó.

"Se levantó, me dijo eso y se desmayó. La saqué y nos fuimos. Me contó que, cuando salieron de la casa, un muchacho abordó a Pity y empezó a apurarlo con muchos agravios. Según mi hijastra, eso duró bastante tiempo. Después se desencadenó todo. Me dijo que sacó el arma y disparó", afirmó.