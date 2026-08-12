Violencia en Catamarca: atacó a su hermana, dañó muebles y terminó detenido

A las 16:40 de la tarde de hoy, y a solicitud del SAE-911, personal de la Seccional Sexta se hizo presente en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Caseros y Esmeralda. Allí, los efectivos mantuvieron diálogo con una mujer de 34 años de edad, quien relató lo ocurrido momentos antes dentro de su vivienda.

Según manifestó la mujer, su hermano se habría presentado en el domicilio y, durante el episodio, causó daños en los muebles. La situación habría escalado posteriormente cuando el hombre esgrimió una botella de vidrio e intentó agredirla tanto a ella como a integrantes de su familia.

Ante la gravedad de la situación planteada y con el objetivo de intervenir frente al presunto episodio de violencia, los uniformados solicitaron la colaboración de efectivos del Grupo GIR-Sur.

Ingreso autorizado y aprehensión

Con autorización de la propietaria del inmueble, los integrantes del Grupo GIR-Sur ingresaron al domicilio. En el lugar lograron aprehender al presunto agresor, identificado como un hombre de apellido Navarro, de 37 años.

Durante el procedimiento, además, los efectivos procedieron al secuestro de elementos que habrían sido utilizados durante el episodio. Entre ellos se encontraba un trozo de una botella de vidrio y un palo, objetos con los que, de acuerdo con la información proporcionada, el hombre habría intentado agredir también a los uniformados que intervinieron en el domicilio.

El procedimiento permitió así controlar la situación dentro del inmueble y concretar la aprehensión de Navarro, mientras se incorporaban los elementos vinculados con el episodio.

El traslado al hospital, bajo consigna policial

Al momento de la intervención, el sujeto presentaba lesiones, por lo que fue necesaria la asistencia de profesionales médicos del SAME.

Tras recibir atención, Navarro fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internado con consigna policial. La asistencia médica se produjo en el marco del procedimiento desplegado luego del llamado que había motivado la presencia inicial del personal de la Seccional Sexta.

De este modo, la intervención policial tuvo una segunda instancia vinculada con la atención del hombre aprehendido, mientras continuaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio denunciado.

Intervención judicial y denuncia de la damnificada

En paralelo al procedimiento, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las directivas a seguir en relación con el caso.

La intervención de la Fiscalía quedó incorporada al procedimiento a partir de la aprehensión del presunto agresor, el secuestro de los elementos mencionados y las circunstancias relatadas por la mujer que se encontraba en el domicilio.

Por otra parte, la damnificada fue invitada a realizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 6, instancia indicada para formalizar su presentación y avanzar con las actuaciones judiciales relacionadas con lo sucedido.