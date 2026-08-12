El informe oficial reveló detalles inéditos del caso Facundo Moyano y Candela Arizaga

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el informe elaborado por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), el cual detalla los pormenores del confuso episodio protagonizado por el exdiputado Facundo Moyano y su novia, la modelo Candela Arizaga, de 23 años. Los hechos se desencadenaron en las primeras horas del día en el domicilio ubicado en la Av. Libertador 5418, piso 21, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el documento oficial, la intervención se originó a partir de una solicitud de presencia policial registrada alrededor de las 05:10, motivada inicialmente por un presunto ataque cardíaco de una mujer. La situación escaló rápidamente cuando la joven de 23 años se retiró del lugar "corriendo a los gritos", encontrándose "en evidente estado psicomotriz y desnuda", ya que únicamente portaba una prenda íntima que le tapaba el cuerpo.

Asistencia hospitalaria y la palabra de la influencer

Tras la emergencia, el personal acudió al Hospital Pirovano, nosocomio al que Candela Arizaga había sido derivada para su atención médica y donde recibió el alta por la tarde. En el centro de salud, las autoridades entrevistaron a la influencer, quien manifestó de manera textual: "No hubo violencia de género como se está diciendo" (SIC).

Sobre la secuencia de los sucesos, el texto de cinco páginas detalla que Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada, afirmando textualmente "no recuerdo que haya pasado nada". En este marco, la modelo confesó el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol junto a Moyano, quien actualmente se encuentra imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Asimismo, durante su testimonio, la paciente negó que su pareja le haya impedido salir del departamento o solicitar ayuda. Entre los fragmentos recordados de la madrugada, Arizaga rememoró haber visto que "su perro se escapó" y que pidió socorro a un colectivero, sin especificar el motivo de dicho pedido.

El análisis psicológico y las conclusiones del EDID

El informe técnico fue elaborado por la asistente Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo, quienes observaron a la paciente "imprecisa y parcialmente desorientada respecto a los sucesos ocurridos que dan lugar a la presente denuncia".

A partir de la evaluación integral, ambas especialistas enumeraron las siguientes conclusiones críticas sobre el estado de Arizaga y el contexto del vínculo con el dirigente:

La exposición pública y mediática de los hechos denunciados que podrían condicionar el relato de Candela.

La vulnerabilidad respecto al género, la edad, la exposición mediática y el estado integral de salud de la joven al momento de la entrevista.

La asimetría de poder en el vínculo con Moyano, respecto al género y la edad de su novia.

El tenor de los hechos denunciados.

La asimetría de poder respecto a la actividad laboral y al cargo político-sindical del exlegislador.

La negativa de instar a la acción penal y de contar con medidas de protección por parte de la joven Arizaga.