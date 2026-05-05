Caso Maradona: declaran los forenses en una audiencia clave con foco en la autopsia

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atravesará este martes una audiencia central con la declaración de los médicos forenses que realizaron la autopsia y de los toxicólogos que intervinieron en los análisis histopatológicos. La jornada se desarrollará en los Tribunales de San Isidro y se perfila como uno de los momentos más relevantes del proceso, dado el peso de los informes periciales en la reconstrucción de los hechos.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, los profesionales convocados son los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes ya habían comparecido el año pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. A ellos se sumarán los peritos de la Policía Bonaerense Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

La audiencia se inscribe en una etapa del juicio en la que las pericias médicas adquieren un rol central para establecer las condiciones en las que se produjo el fallecimiento del ex futbolista.

Los hallazgos de la autopsia

Durante sus exposiciones anteriores, los forenses Corasanitti y Casinelli brindaron detalles precisos sobre el estado del cuerpo al momento de la autopsia. Ambos coincidieron en describir signos físicos relevantes que forman parte del análisis médico legal.

Entre los elementos señalados por los especialistas se encuentra la presencia de espuma, livideces, abdomen tenso y edematizaciones. Estos indicadores fueron considerados en el marco del examen integral del cuerpo y aportan datos clave para comprender el cuadro clínico previo al fallecimiento.

Asimismo, los médicos establecieron una franja horaria para el deceso. Según sus conclusiones, la muerte pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020, dato que resulta fundamental en la reconstrucción cronológica del caso.

La causa de muerte y el cuadro clínico

Uno de los aspectos centrales del testimonio forense está vinculado a la determinación de la causa de muerte. En ese sentido, el doctor Casinelli sostuvo que Maradona falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Además, en el análisis se detectó la presencia de una miocardiopatía dilatada, condición que fue incorporada al cuadro general evaluado por los especialistas. Los forenses también remarcaron que en todos los órganos había retención de líquido, un dato que refuerza la caracterización del estado fisiológico del paciente al momento de su fallecimiento.

El entorno en el que se produjo el deceso

Otro eje relevante de las declaraciones se centra en las condiciones del lugar donde murió el ex futbolista. Según indicaron los médicos, en la habitación de Tigre se hallaron distintos elementos que fueron incorporados al análisis pericial. Entre ellos se mencionaron:

Botellas de agua mineral con sal de la marca Villavicencio

Un inodoro portátil

Ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán

En paralelo, los especialistas señalaron que en la vivienda no había aparatología médica, un aspecto que forma parte de la evaluación integral del contexto en el que se encontraba el paciente.

En relación con el ambiente, describieron que el cuarto estaba "tabicado y a oscuras", y que el cuerpo de Maradona se encontraba tapado con una sábana y en posición boca arriba.

Los acusados en el proceso judicial

El juicio tiene como imputados a siete profesionales vinculados a la atención médica de Maradona, quienes enfrentan cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

Los acusados son:

Leopoldo Luque , neurocirujano y ex médico personal

, neurocirujano y ex médico personal Agustina Coschov , psiquiatra

, psiquiatra Carlos Díaz , psicólogo

, psicólogo Pedro Di Spagna , médico clínico

, médico clínico Nancy Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Ricardo Almirón , enfermero

, enfermero Mariano Perroni, coordinador

El proceso se desarrolla ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, quien fue destituida por el documental Justicia Divina.