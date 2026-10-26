Caso Nancy Godoy: hallaron prendas quemadas en la tapera del capataz

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente que fue vista por última vez en la zona del paraje El Malezal, en Corrientes, sumó un nuevo elemento que será sometido a pericias para determinar su posible vinculación con el caso. La Policía de Corrientes encontró prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza, quien se encuentra imputado por el femicidio de la maestra.

El hallazgo se produjo durante un nuevo operativo realizado en las últimas horas en esa construcción rural, que forma parte de las diligencias desarrolladas en el marco de la investigación. Según confirmaron fuentes vinculadas con el caso a la agencia Noticias Argentinas, durante el procedimiento se incautaron prendas cuyo estado de conservación todavía no fue precisado por completo.

De acuerdo con la información difundida, no se sabe si las prendas están completa o parcialmente quemadas. Esta circunstancia deberá ser considerada durante los análisis correspondientes, que tendrán como objetivo establecer si existe una relación entre la ropa encontrada y la docente desaparecida.

El hallazgo constituye un nuevo punto de análisis para los investigadores, que deberán determinar el origen de las prendas y establecer si pertenecieron efectivamente a Nancy Godoy. Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada y dependerá de los resultados de los estudios periciales previstos.

Realizarán cotejos de ADN

Las prendas secuestradas serán sometidas a cotejos de ADN este lunes, según lo informado en relación con el avance de la causa. Las pericias tendrán como finalidad establecer si los elementos encontrados en la tapera corresponden a la docente desaparecida desde comienzos de octubre de este año.

Los análisis genéticos serán centrales para determinar la posible vinculación de las prendas con Godoy. Hasta que se conozcan los resultados, no existe una confirmación sobre su pertenencia ni sobre la relación concreta que podrían tener con los hechos investigados.

El procedimiento se incorpora a las actuaciones que lleva adelante la Policía de Corrientes en torno a la desaparición de la maestra y a la investigación por el presunto femicidio. La información disponible señala que las prendas fueron incautadas durante el operativo realizado en la construcción rural donde habitaba Zarza.

La tapera está ubicada a metros de la escuela

Uno de los datos relevantes del procedimiento es la ubicación de la construcción rural. La tapera donde vivía el capataz se encuentra a 150 metros de la escuela a la que llegó Nancy Godoy a comienzos de octubre, institución educativa en la que se desempeñaba como directora.

Según las autoridades, Godoy arribó a ese establecimiento después de varias horas de viaje. La cercanía entre la escuela y la construcción donde fueron encontradas las prendas sitúa el hallazgo en un área vinculada con los lugares mencionados en la investigación.

La docente había llegado a la institución para cumplir funciones como directora. Su desaparición, ocurrida desde comienzos de octubre, dio lugar a una búsqueda que continúa en la zona donde fue vista por última vez.

La distancia entre ambos puntos fue consignada en la información del caso como parte de las circunstancias que rodean el nuevo operativo. Sin embargo, la proximidad geográfica entre la escuela y la tapera no confirma por sí misma que las prendas halladas pertenezcan a Godoy. Esa cuestión deberá ser esclarecida mediante las pericias de ADN previstas.

Cinco personas imputadas

En el expediente hay varias personas imputadas por distintos delitos vinculados con la investigación. Entre ellas se encuentran Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes están imputados por el delito de femicidio.

En el caso de los dos primeros, la Justicia dispuso la prisión preventiva. La información difundida identifica a Zarza como el capataz que vivía en la tapera donde la Policía encontró las prendas y señala que tanto él como Sandoval se encuentran alcanzados por esa medida cautelar.

La situación procesal de los acusados se distribuye de la siguiente manera:

Ireneo Felipe Zarza: imputado por femicidio. Se le impuso la prisión preventiva.

Dionisio Sandoval: imputado por femicidio. También tiene prisión preventiva.

Nahuel Rojas: imputado por femicidio.

Rosa Leguizamón: sindicada por homicidio simple.

Ezequiel Bordón: señalado por falso testimonio.

Las diferentes calificaciones penales reflejan las distintas situaciones atribuidas a las personas mencionadas en el expediente. La información disponible no detalla otras medidas procesales para Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezequiel Bordón.

El avance de las pericias sobre las prendas encontradas se produce mientras la investigación continúa y las autoridades mantienen las tareas destinadas a esclarecer lo sucedido con la docente.