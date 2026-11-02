Caso Nancy Godoy: semana clave para la investigación, con pericias decisivas

La investigación por el crimen de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en la provincia de Corrientes, atraviesa una semana clave. La expectativa está puesta en la posibilidad de que se conozcan los resultados de pericias consideradas importantes para el avance de la causa, mientras la comunidad de Esquina se prepara para acompañar a sus seres queridos en una despedida pública.

Los estudios pendientes podrían aportar elementos para profundizar el análisis de las circunstancias del asesinato y de los objetos que fueron incorporados a la investigación. En ese contexto, Matías Rojo, abogado integrante de la querella, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y señaló que durante esta semana podrían estar disponibles los resultados de distintos análisis realizados sobre elementos secuestrados durante un allanamiento.

Entre los materiales sometidos a peritaje se encuentran prendas de vestir, alpargatas, calzas y sogas que fueron incautadas oportunamente en la tapera del capataz Ireneo Zarza.

La expectativa de la querella está centrada en conocer qué información pueden aportar esos elementos, que forman parte del material reunido durante la investigación. La posibilidad de contar con los resultados durante los próximos días constituye uno de los puntos centrales de la actividad judicial prevista para esta semana.

Los estudios para determinar la data de muerte

Otro de los aspectos relevantes de la investigación está relacionado con los estudios destinados a precisar la data de muerte de Nancy Godoy. Según se informó, esos análisis fueron realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y también se espera que sus resultados puedan conocerse durante los próximos días.

La determinación de la data de muerte constituye uno de los estudios pendientes que podrían aportar información para el desarrollo de la causa. Su eventual incorporación al expediente se suma a los análisis sobre los elementos secuestrados en el allanamiento a la tapera de Ireneo Zarza.

De acuerdo con lo señalado por Matías Rojo, la posibilidad de que los resultados de estas pericias estén disponibles durante la semana mantiene la expectativa sobre los próximos pasos de la investigación. La causa se encuentra, de esta manera, a la espera de información técnica que podría ser considerada por las partes y que forma parte de los estudios realizados sobre distintos aspectos del crimen.

Los imputados podrían ampliar sus declaraciones

La eventual presentación de los resultados periciales también podría tener consecuencias sobre las declaraciones de los imputados.

Según la información difundida, si los estudios se conocen durante esta semana, alguno de los acusados podría ampliar su declaración en el marco de la investigación.

Los imputados mencionados en la causa son:

Ireneo Zarza.

Felipe Sandoval.

Nahuel Rojas.

Rosa Leguizamón.

Ezquiel Bordón.

La posibilidad de que alguno de ellos vuelva a declarar se encuentra vinculada con la eventual incorporación de los resultados de las pericias. No se precisó cuál de los imputados podría hacerlo ni si la ampliación de las declaraciones se concretará efectivamente.

La expectativa judicial se concentra, por el momento, en la llegada de los informes técnicos y en la información que puedan aportar tanto los análisis de los elementos secuestrados como los estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNNE.

Esquina se prepara para despedir públicamente a Nancy

En paralelo al desarrollo de la investigación, la ciudad de Esquina tendrá una jornada de despedida para Nancy Godoy. La convocatoria será abierta y se realizará el miércoles 4 de noviembre, de 6 a 18, en la plaza 9 de Julio. La invitación está dirigida a todas las personas que deseen acercarse para acompañar a los familiares y al entorno más cercano de la docente en el difícil momento que atraviesan tras el feroz crimen.

La despedida pública se plantea como un espacio para expresar acompañamiento y darle el último adiós a Nancy, en una jornada en la que se espera la presencia de quienes quieran compartir el dolor de sus seres queridos.

El comunicado difundido para anunciar la convocatoria contiene un mensaje de despedida dirigido a la docente:

"Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones". La frase forma parte del mensaje al que accedió la agencia Noticias Argentinas y expresa el recuerdo que acompañará la convocatoria pública prevista en la plaza 9 de Julio.

Una ceremonia íntima antes del encuentro abierto

Antes de la despedida pública, se realizará una ceremonia de carácter íntimo. Según se informó, el martes por la noche tendrá lugar un encuentro reservado para los familiares de Nancy Godoy y su entorno más cercano.

Esa instancia precederá a la convocatoria abierta del miércoles, que se extenderá durante doce horas en la plaza 9 de Julio de Esquina.

De este modo, la despedida tendrá dos momentos diferenciados: primero, una ceremonia íntima con sus seres queridos; posteriormente, un encuentro público para que la comunidad pueda acercarse y acompañarlos.

Mientras Esquina se prepara para rendirle homenaje a la docente, la investigación por su asesinato permanece a la espera de resultados periciales que podrían conocerse durante esta semana.

Los análisis sobre la ropa, las alpargatas, las calzas y las sogas secuestradas en la tapera de Ireneo Zarza, junto con los estudios para determinar la data de muerte realizados por la Facultad de Medicina de la UNNE, constituyen los principales elementos que mantienen la expectativa sobre los próximos avances de la causa.