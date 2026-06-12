Caso padrinos abusadores: definieron la jueza y el fiscal que intervendrán en el juicio por jurados

La causa conocida públicamente como el caso de los "padrinos abusadores" dio un nuevo paso procesal este viernes con la realización del sorteo para determinar quiénes serán las autoridades judiciales encargadas de intervenir durante el juicio por jurados que se llevará adelante contra los dos imputados de la causa.

El acto permitió definir tanto a la magistrada que tendrá a su cargo la dirección del debate como al representante del Ministerio Público Fiscal que actuará durante el proceso judicial. La causa tiene como acusados a Gustavo Herrera y Antonela Gómez, quienes deberán afrontar un juicio por jurados por hechos que involucran graves imputaciones relacionadas con una niña de apenas un año y ocho meses de edad.

La definición de las autoridades judiciales constituye una etapa relevante dentro de la organización del futuro debate oral, que se encuentra previsto para desarrollarse durante el mes de agosto.

La jueza y el fiscal ya fueron designados

Tras concretarse el sorteo correspondiente, quedó establecido que la Dra. Daniela Barrionuevo será la jueza directora del juicio. Su función será conducir el desarrollo de las audiencias, garantizar el cumplimiento de las normas procesales y dirigir el debate que se llevará adelante ante el jurado popular.

Asimismo, durante la misma audiencia se definió que el fiscal encargado de intervenir en representación del Ministerio Público será el Dr. Alejandro Dalla Lasta. Con estas designaciones quedó conformada una parte fundamental de la estructura judicial que tendrá a su cargo el desarrollo del juicio por jurados, mecanismo mediante el cual ciudadanos seleccionados deberán analizar las pruebas que se presenten durante el debate y emitir un veredicto.

Del acto realizado este viernes participaron los representantes de las distintas partes involucradas en la causa. Por el sector querellante estuvo presente el Dr. Sebastián Ibáñez, quien representa los intereses de la parte acusadora dentro del expediente. También participaron los abogados defensores de los dos imputados, quienes acompañaron el procedimiento mediante el cual fueron sorteadas las autoridades judiciales que intervendrán durante el juicio.

Las acusaciones que serán analizadas en el debate

Según consta en la información vinculada a la causa, Gustavo Herrera y Antonela Gómez se encuentran acusados de haber abusado sexualmente de una niña de un año y ocho meses. Además, sobre ambos pesan acusaciones relacionadas con la producción de material pornográfico utilizando a la menor.

La causa también contempla imputaciones vinculadas con la tenencia de material pornográfico de otros menores de edad. Estas acusaciones serán materia de análisis durante el juicio por jurados, instancia en la que deberán exponerse las pruebas reunidas durante la investigación y los argumentos de las distintas partes que intervienen en el proceso.

Agosto, la fecha posible del juicio

La realización del sorteo representa uno de los pasos organizativos previos al inicio formal del juicio. De acuerdo con lo informado tras la audiencia, la previsión actual es que el proceso judicial se desarrolle durante el mes de agosto, cuando se concrete el juicio por jurados contra los dos acusados.

Hasta entonces continuarán las actuaciones necesarias para ultimar los aspectos procesales vinculados a la realización del debate. La definición de la jueza directora y del fiscal interviniente permite avanzar en la conformación de la estructura que conducirá las audiencias y garantizará el desarrollo del procedimiento previsto por el sistema de jurados.