Caso Paulina Lebbos: absolvieron a los acusados y el crimen quedó impune

A dos décadas de uno de los casos más impactantes en la historia reciente de la Argentina, la Justicia volvió a emitir un fallo que deja abiertas las heridas. Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica resolvieron absolver a Víctor César Soto y Sergio Kaleñuk en el marco de un nuevo juicio vinculado al crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en la provincia de Tucumán.

La decisión judicial implica que, a 20 años del hecho, el asesinato continúa sin autores identificados, consolidando un escenario de incertidumbre y falta de resolución en torno a uno de los expedientes más sensibles del país. La absolución de los imputados se suma a un proceso judicial extenso y complejo que, si bien ha derivado en condenas, no logró esclarecer el hecho central.

El desarrollo del juicio y los cargos

El juicio que concluyó este miércoles había comenzado a inicios de marzo de este año, en un intento por avanzar sobre responsabilidades directas en el crimen. En ese proceso, Víctor César Soto, quien fuera novio de la víctima, enfrentaba una acusación por homicidio agravado por alevosía, una de las figuras más graves dentro del Código Penal.

Por su parte, Sergio Kaleñuk estaba imputado por encubrimiento agravado, en una causa vinculada a la Administración de Justicia. Ambos llegaron al debate oral con imputaciones que buscaban determinar su grado de participación en los hechos.

Sin embargo, tras el análisis de las pruebas y los argumentos expuestos durante el proceso, el tribunal resolvió absolverlos, dejando sin efecto las acusaciones que pesaban en su contra.

Un expediente con condenas pero sin responsables

El caso Paulina Lebbos presenta una particularidad que lo distingue: a lo largo de los años, la Justicia ha dictado condenas en el marco de la causa, pero ninguna de ellas logró identificar a los autores materiales del asesinato.

Entre los condenados se encuentran:

Altos funcionarios de la Policía provincial .

. Un fiscal .

. El ex secretario de Seguridad.

Estas sentencias evidencian que hubo irregularidades y responsabilidades en el manejo de la investigación, pero no aportaron claridad sobre quién o quiénes cometieron el crimen. De este modo, el expediente se configura como un caso en el que se sancionaron conductas vinculadas al encubrimiento o a fallas institucionales, pero no se logró resolver el hecho principal.

Dos décadas de un caso emblemático

El pasado 26 de febrero se cumplió el vigésimo aniversario del asesinato de Paulina Lebbos, un hecho que generó un fuerte impacto mediático y político, especialmente en la provincia de Tucumán. La magnitud del caso trascendió el ámbito judicial y tuvo repercusiones que alcanzaron a distintos niveles del poder.

Entre las figuras afectadas por el impacto del caso se encuentra el ex gobernador José Alperovich, en un contexto en el que la causa se convirtió en un eje de debate público y de cuestionamientos institucionales.

A lo largo de estos 20 años, el expediente atravesó distintas etapas, con investigaciones, juicios, condenas y revisiones, sin que se lograra establecer con certeza quién fue responsable del asesinato.