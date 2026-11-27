La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos hizo lugar al planteo presentado por las defensas en el marco del denominado Caso Pía, la investigación judicial por la presunta difusión de imágenes íntimas de una adolescente de 17 años, que involucra a tres compañeros del Colegio Pía Didoménico. Los camaristas resolvieron por unanimidad declarar la nulidad de una resolución dictada por el juez de Control de Garantías Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, al considerar que no había brindado fundamentos suficientes para responder a uno de los argumentos centrales expuestos por la defensa.

La decisión representa un nuevo movimiento procesal en una causa que tiene como punto de partida la circulación de un video íntimo y en la que todavía deben determinarse las responsabilidades que pudieran corresponder. Con este pronunciamiento, el Tribunal de Alzada dispuso que las actuaciones regresen al ámbito del Tribunal Penal Juvenil, donde deberá dictarse una nueva resolución, debidamente fundamentada, sobre el planteo de nulidad formulado por los abogados defensores.

La decisión fue adoptada por los camaristas Juan Rosales, Elena Berrondo Isí y Horacio Brizuela, quienes coincidieron en que la resolución cuestionada no había tratado adecuadamente todos los fundamentos presentados por la defensa. En consecuencia, consideraron que correspondía dejarla sin efecto y ordenar un nuevo pronunciamiento judicial.

El abogado Marcos Gandini, representante de uno de los alumnos señalados en la investigación y defensor de dos de los acusados, confirmó el resultado favorable para su planteo y explicó los alcances de la decisión.

El cuestionamiento de las defensas

El eje del planteo presentado por la defensa estuvo relacionado con el decreto de determinación de los hechos, particularmente con la descripción de la segunda conducta que la Fiscalía pretende atribuir a los adolescentes: la presunta difusión del material íntimo.

Según explicó Gandini, la defensa había solicitado la nulidad de ese decreto porque entendía que la Fiscalía no había precisado de manera clara, concreta y circunstanciada cuál habría sido la conducta desarrollada por su asistido.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de especificaciones sobre las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que supuestamente se habría producido la difusión. De acuerdo con los argumentos expuestos, la determinación del segundo hecho se limitaba a señalar que los adolescentes habían difundido un video, sin establecer cuándo habría ocurrido, cómo se habría realizado esa acción, quién habría recibido el material o a quién se lo habría enviado.

Para la defensa, esas omisiones constituían un aspecto central que debía ser analizado por el magistrado antes de rechazar el planteo de nulidad.

Sin embargo, Gandini sostuvo que el juez Morabito había desestimado el pedido sin expedirse sobre uno de los fundamentos principales que habían sido presentados. Esa circunstancia motivó la apelación ante la Cámara, que finalmente consideró que existía una falta de fundamentación suficiente.

"Nosotros entendíamos que dicha resolución era arbitraria. La Cámara ha hecho lugar y entiende que ha habido una falta de fundamentación", manifestó el abogado al referirse al resultado del recurso.

De esta manera, el Tribunal de Alzada no resolvió directamente la cuestión de fondo vinculada con la responsabilidad de los adolescentes, sino que ordenó que el juez vuelva a pronunciarse sobre el planteo defensivo, esta vez dando respuesta debidamente fundada a los argumentos presentados.

Imputación: qué quedó firme y qué no

Durante la audiencia de expresión de agravios, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez había insistido con la imputación formulada contra los tres adolescentes, bajo la figura de "producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas".

No obstante, el desarrollo procesal de ambos hechos tuvo resultados diferentes.

Por un lado, la imputación correspondiente al primer hecho, referido a la presunta producción de imágenes, quedó firme. Por otro, no se pudo avanzar con el segundo hecho, relacionado con la supuesta distribución o difusión del material íntimo.

Esta distinción resulta central para comprender el alcance de la resolución de la Cámara. La controversia planteada por las defensas se concentró en la falta de precisión con la que se habría determinado el hecho de difusión y en la ausencia de una respuesta judicial suficiente sobre ese cuestionamiento.

Como consecuencia de esta situación procesal, tampoco se pudo avanzar con las declaraciones indagatorias de los adolescentes.

Gandini, por su parte, remarcó que su representado no se encuentra formalmente imputado por ningún delito al día de la fecha, una aclaración que consideró importante realizar frente a la repercusión pública que tuvo la investigación.

"Lo importante es remarcar que mi asistido no se encuentra imputado de ningún delito al día de la fecha", sostuvo el letrado.

La defensa deberá esperar ahora el nuevo pronunciamiento del juez Penal Juvenil. Según explicó el abogado, una vez conocida esa resolución, evaluarán los pasos procesales que correspondan, entre ellos la posibilidad de presentar nuevos recursos o solicitar que se declare la nulidad del decreto cuestionado.

En caso de que la investigación continúe, será la Fiscalía la que deberá avanzar con las actuaciones y precisar las circunstancias concretas del hecho que pretende atribuir, especialmente en lo relacionado con el momento, el lugar y la modalidad en que habría ocurrido la presunta difusión.

El expediente vuelve al Tribunal Penal Juvenil

Con la declaración de nulidad de la resolución de Morabito, el expediente deberá regresar al fuero especializado para adolescentes. Allí, el magistrado tendrá que emitir un nuevo pronunciamiento que contemple los argumentos que, según entendió la Cámara, no habían recibido el tratamiento correspondiente.

El fallo, por lo tanto, establece una nueva instancia de análisis judicial sobre el planteo defensivo y deja pendiente la definición respecto de la validez del decreto de determinación de los hechos en lo referido a la difusión del video.

La decisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre las responsabilidades investigadas ni sobre la totalidad de las imputaciones. Su alcance está vinculado con la necesidad de que las resoluciones judiciales cuenten con fundamentos suficientes y respondan a las cuestiones planteadas por las partes.

El excluido sin respuesta favorable

En el mismo pronunciamiento, la Cámara de Apelaciones también analizó otro planteo vinculado con la participación de un joven de 18 años en el expediente. Sin embargo, en este caso, el Tribunal de Alzada resolvió no hacer lugar al recurso presentado por su representación legal.

El abogado Daniel Ortega, quien actúa en nombre del joven, había apelado la decisión mediante la cual el juez Morabito, a instancias de la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo, revirtió su determinación inicial y excluyó a su representado de la condición de querellante particular.

A partir de esa modificación, el joven quedó habilitado para intervenir únicamente en calidad de ofendido en la causa, sin conservar la participación como querellante.

El argumento utilizado para fundamentar esa exclusión estuvo relacionado con el alcance de la imputación principal impulsada por el fiscal Narváez, que tutela exclusivamente a víctimas menores de 18 años.

La Cámara, en este punto, mantuvo el criterio de la resolución apelada y rechazó el planteo presentado por Ortega.