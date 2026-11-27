El Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca expresó su profunda preocupación por las dificultades que se vienen registrando en el funcionamiento del Sistema de Administración de Expedientes (SAE), implementado en el marco de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. La entidad advirtió que los inconvenientes operativos de la nueva herramienta tecnológica, sumados a las demoras en la tramitación y resolución de los procesos, están configurando un escenario de creciente preocupación en todo el foro local.

A través de un pronunciamiento institucional, el Colegio puso el foco en las consecuencias que estas dificultades generan tanto para los profesionales del derecho como para las personas que recurren a los tribunales en busca de respuestas. En ese sentido, planteó que la incorporación de herramientas tecnológicas y la modernización de los procedimientos judiciales constituyen objetivos necesarios y positivos, pero sostuvo que ninguna transformación del servicio de justicia puede considerarse exitosa si durante su implementación termina provocando mayores demoras, dificultades operativas y obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos.

La entidad remarcó que la modernización del sistema judicial debe estar acompañada por condiciones que permitan garantizar su funcionamiento adecuado. La incorporación de nuevas plataformas y procedimientos no puede convertirse en un factor que complique la actividad cotidiana de los abogados y abogadas ni que prolongue los tiempos de respuesta de los organismos judiciales.

Las dificultades experimentadas por los profesionales en el uso del SAE y los retrasos que se observan en la tramitación de los expedientes constituyen, según el planteo institucional, una problemática que excede el ámbito estrictamente operativo y compromete el funcionamiento general del servicio de justicia.

El reclamo de los matriculados

Frente a los cuestionamientos y las inquietudes que surgieron con la implementación del nuevo sistema, el Colegio consideró necesario aclarar que no permaneció ajeno a la situación ni desatendió los planteos de sus matriculados y matriculadas.

Según explicó, desde que comenzaron a recibirse consultas, reclamos y dificultades relacionadas con el funcionamiento de la plataforma, el Consejo Directivo intervino institucionalmente para trasladar esas preocupaciones ante las autoridades del Poder Judicial.

Como resultado de esas gestiones, se habilitaron espacios de preguntas frecuentes y material orientativo, con el propósito de ofrecer respuestas a los inconvenientes planteados y facilitar el manejo de la nueva herramienta. Además, se promovieron distintas instancias de capacitación destinadas a acompañar a los profesionales en el proceso de adaptación al sistema.

Estas acciones buscaron contribuir a resolver las dificultades vinculadas con la utilización del SAE y proporcionar herramientas para que abogados y abogadas pudieran desarrollar su actividad en el nuevo entorno de gestión de expedientes.

Sin embargo, el Colegio advirtió que las medidas adoptadas hasta el momento no alcanzan para dimensionar la totalidad del problema. La preocupación central está vinculada con las consecuencias que las demoras y las dificultades de funcionamiento producen sobre los procesos judiciales y, fundamentalmente, sobre las personas que esperan una resolución.

Cada expediente es un derecho y una historia personal

Uno de los principales aspectos señalados por la institución es que los inconvenientes registrados no afectan exclusivamente el ejercicio profesional de los abogados y abogadas. El Colegio hizo especial hincapié en que detrás de cada expediente existen personas, familias, trabajadores, comerciantes y ciudadanos que necesitan una respuesta judicial para resolver conflictos que repercuten directamente en sus vidas y en su patrimonio.

Desde esa perspectiva, la demora en la tramitación de una causa no puede analizarse solamente como una dificultad administrativa o tecnológica. Cada expediente representa una situación concreta que requiere intervención judicial y cuya resolución puede resultar determinante para quienes aguardan una respuesta de los tribunales.

La entidad sostuvo que la mora judicial constituye un problema que trasciende la organización interna de los organismos y afecta directamente el derecho de acceso a la justicia.

En ese sentido, fue contundente al señalar que cuando las demoras se prolongan injustificadamente, pueden convertirse en una verdadera denegación de justicia. La falta de respuestas oportunas compromete la posibilidad de que los ciudadanos obtengan una solución efectiva a los conflictos que los llevan a recurrir al Poder Judicial.

El planteo pone de relieve que la eficacia de una reforma procesal no debe medirse únicamente por la incorporación de nuevas herramientas o por la modificación de los procedimientos, sino también por su capacidad para garantizar respuestas concretas dentro de plazos razonables.

El pedido a la Corte de Justicia

Ante este escenario, el Colegio de Abogados y Abogadas consideró indispensable que las autoridades judiciales adopten medidas concretas y urgentes para normalizar el funcionamiento del sistema, garantizar la continuidad de los procesos y evitar que se profundice la acumulación de causas pendientes.

En particular, solicitó a la Corte de Justicia de Catamarca que disponga una evaluación integral del funcionamiento del Sistema de Administración de Expedientes y de las Oficinas de Gestión Asociada. El pedido apunta a que se puedan identificar con precisión las dificultades existentes y establecer mecanismos de respuesta que permitan superar los inconvenientes actuales. La institución también reclamó la elaboración de un plan de contingencia destinado a atender de manera inmediata aquellos expedientes que presentan demoras.

Entre los principales requerimientos institucionales se destacan:

Evaluación integral del SAE: analizar el funcionamiento del nuevo Sistema de Administración de Expedientes y detectar las dificultades que afectan su operatividad.

Revisión de las Oficinas de Gestión Asociada: identificar los inconvenientes existentes en su funcionamiento y su incidencia en la tramitación de las causas.

Identificación de expedientes demorados: establecer cuáles son los procesos que presentan retrasos y requieren una intervención prioritaria.

Implementación de un plan de contingencia: disponer respuestas inmediatas para los expedientes afectados por las demoras.

Garantía de continuidad procesal: adoptar medidas que permitan sostener el desarrollo de los procesos judiciales y evitar una mayor acumulación de causas pendientes.

Para el Colegio, estas acciones resultan necesarias para recuperar condiciones adecuadas de funcionamiento y evitar que los problemas derivados de la implementación tecnológica continúen repercutiendo sobre el acceso de la ciudadanía a una respuesta judicial.

Justicia más ágil

En el cierre de su pronunciamiento, el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca reafirmó su compromiso con la defensa del ejercicio profesional, pero aclaró que su principal preocupación está puesta, fundamentalmente, en la defensa de los derechos de quienes acuden a los tribunales en busca de una solución.

La institución insistió en que la modernización judicial debe traducirse en una justicia más ágil, eficiente y accesible, y nunca en la aparición de nuevos obstáculos para las personas que necesitan de ella.

El planteo establece una diferencia entre los objetivos de una transformación tecnológica y los resultados que efectivamente deben alcanzarse. La actualización de los procedimientos y la incorporación de herramientas digitales representan avances necesarios, pero su implementación debe estar acompañada por condiciones que permitan sostener la continuidad de los procesos y garantizar respuestas oportunas.

En ese marco, el Colegio volvió a poner en primer plano el impacto de la mora judicial y la responsabilidad institucional de adoptar medidas para evitar que las dificultades actuales se profundicen.