Un accidente de circulación protagonizado por un automóvil y un camión se registró durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 38, en un hecho que requirió la intervención de efectivos policiales y personal del sistema de emergencias médicas SAME.

De acuerdo con la información correspondiente al procedimiento de la Unidad Cría. Santa Rosa, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 09:40 y tuvo como protagonistas a un automóvil Fiat Cronos dedicado a las tareas de remis y un camión perteneciente a la empresa Pretovalle, que presta servicios para YPF.

El automóvil era conducido por Luis Ricardo Arévalo, de 49 años, quien circulaba en sentido cardinal oeste-este. Por causas que todavía se tratan de establecer, el vehículo habría colisionado con el camión, que se desplazaba en sentido contrario, es decir, de este a oeste.

El transporte de carga era conducido por Facundo Hernán Schreiber, de 27 años. Ambos vehículos circulaban por la misma ruta, pero en sentidos opuestos, cuando se produjo el impacto cuyas circunstancias deberán ser determinadas.

Intervención policial y asistencia médica

Tras registrarse el accidente, se solicitó la presencia de una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistir a las personas involucradas.

En respuesta al requerimiento arribaron al lugar los profesionales médicos, quienes procedieron a examinar al conductor del automóvil, Luis Ricardo Arévalo. Luego de realizar la correspondiente evaluación, se determinó que el hombre debía ser trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención.

De esta manera, el conductor del automóvil fue derivado al centro de salud, mientras que la información policial consignó la intervención del servicio de emergencias y la asistencia brindada en el lugar del siniestro.

Por el momento, las causas que provocaron la colisión no fueron establecidas y permanecen sujetas a las actuaciones correspondientes.