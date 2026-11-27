En el marco de distintos procedimientos de control vehicular e identificación de personas, efectivos policiales de Capital, Valle Viejo y Capayán llevaron adelante operativos que concluyeron con 17 personas mayores de edad arrestadas y cuatro motocicletas incautadas por presuntas infracciones a la normativa nacional de tránsito.

Las tareas contaron con la participación de personal de diferentes dependencias y unidades especiales de la Policía, que desplegaron sus recursos para realizar controles sobre vehículos y verificar la identidad de quienes circulaban por los sectores comprendidos en los procedimientos.

De acuerdo con la información oficial, los operativos fueron desarrollados por efectivos de las Seccionales Tercera, Quinta y Séptima, junto con integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas y de la Subcomisaría de Las Tejas.

También participaron efectivos de los Grupos de Acción Motorizada (GAM-Pampa) y de Apoyo Motorizado y Articulado (GAMA), además de personal de la División Canes.

La intervención de estas distintas unidades permitió concretar los controles vehiculares y las identificaciones personales en las jurisdicciones de Capital, Valle Viejo y Capayán.

Diecisiete arrestados

Como resultado de los procedimientos, los uniformados arrestaron a diecisiete personas mayores de edad. La medida se concretó en el marco de las intervenciones realizadas durante los controles, que estuvieron orientados tanto a la verificación de vehículos como a la identificación de sus conductores y demás personas involucradas.

Los procedimientos formaron parte de las tareas desarrolladas por las distintas dependencias policiales que participaron de los operativos, con intervención de personal de las unidades territoriales y de los grupos especializados en tareas motorizadas.

La cantidad de personas arrestadas constituyó uno de los principales resultados de los controles, que también permitieron detectar situaciones relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de circulación vehicular.

Cuatro motos incautadas

Otro de los resultados de los operativos fue la incautación de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según se informó, sus conductores habrían infringido disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

La normativa constituye el marco legal al que quedaron vinculadas las actuaciones realizadas por los efectivos durante los controles. En este caso, las presuntas infracciones detectadas motivaron la intervención policial y la posterior confección de las correspondientes actas. Los rodados fueron retirados de circulación como consecuencia de las irregularidades constatadas durante los procedimientos. La medida quedó formalizada mediante las actuaciones administrativas correspondientes, de acuerdo con lo informado.

Los rodados al Corralón

Una vez detectadas las infracciones, los efectivos procedieron a labrar las actas correspondientes y dispusieron el traslado de las motocicletas a las dependencias policiales que correspondían en cada caso.

De esta manera, los procedimientos finalizaron con la documentación de las faltas constatadas y el resguardo de los vehículos incautados, conforme a las actuaciones realizadas por el personal interviniente.

La participación de las Seccionales Tercera, Quinta y Séptima, el Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas, la Subcomisaría de Las Tejas, los grupos GAM-Pampa y GAMA, y la División Canes permitió desarrollar los controles en las jurisdicciones de Capital, Valle Viejo y Capayán.