Caso Rasgido: el sacerdote está internado en un sanatorio con custodia policial

La situación del sacerdote Renato Rasgido, condenado por abuso sexual, sumó nuevas derivaciones durante el fin de semana luego de que se confirmara su internación en un centro de salud de la Capital debido a su cuadro de salud, el que requirió atención médica especializada.

La novedad se conoce después de la polémica generada por la breve prisión domiciliaria que había sido otorgada al religioso y que derivó en distintas repercusiones. En este contexto, surgieron nuevas definiciones vinculadas tanto a su estado sanitario como a las decisiones judiciales que continúan bajo análisis. Según fue confirmado a La Unión, durante el fin de semana los médicos del Servicio Penitenciario Provincial y el médico personal del sacerdote recomendaron su traslado a un establecimiento sanitario debido a la evolución de su cuadro de salud.

La medida se adoptó a partir de las evaluaciones realizadas por los profesionales que intervienen en su seguimiento médico y derivó en una serie de traslados que se concretaron en las últimas horas.

El traslado desde Miraflores a centros de salud

De acuerdo con la información difundida, el primer destino de Rasgido fue el Hospital San Juan Bautista, donde recibió atención médica tras ser derivado por recomendación profesional.

Posteriormente, y en función de la evolución de su estado de salud, el sacerdote fue trasladado a un sanatorio de la Capital. El recorrido asistencial informado comprendió las siguientes instancias: Las actuaciones desarrolladas durante el fin de semana estuvieron orientadas a garantizar la atención médica del religioso, mientras continúan vigentes las medidas de seguridad correspondientes a su situación judicial.

Actualmente, Renato Rasgido permanece internado en un sanatorio de la Capital. Según se informó, el sacerdote se encuentra bajo custodia policial, una medida que acompaña su permanencia en el establecimiento sanitario y que responde a su condición procesal y a las disposiciones vigentes en torno a su situación judicial.

La presencia de efectivos policiales en el lugar forma parte del esquema de control dispuesto mientras recibe atención médica. Hasta el momento, la información difundida se limita a confirmar que el traslado fue realizado por razones de salud y que continúa internado en el centro asistencial donde permanece bajo vigilancia.

La prisión domiciliaria

Mientras se desarrollan las cuestiones vinculadas a su estado sanitario, también continúan las actuaciones judiciales relacionadas con el lugar donde eventualmente podría cumplir una medida de prisión domiciliaria.

En ese marco, el juez de Ejecución Penal N° 2, Eugenio Joaquín Acs Acuña se encuentra analizando una nueva propuesta de domicilio presentada por la hermana del sacerdote. La evaluación judicial se produce luego de la polémica que rodeó la breve prisión domiciliaria otorgada anteriormente y forma parte de las decisiones que todavía permanecen pendientes de resolución.

Según la información conocida, el nuevo domicilio propuesto será objeto de análisis por parte del magistrado, quien deberá determinar si reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento de una eventual medida de arresto domiciliario.

Dos frentes abiertos: salud y definición judicial

La situación actual de Renato Rasgido presenta, de acuerdo con los datos informados, dos aspectos centrales que avanzan de manera paralela.

Por un lado, se encuentra la cuestión sanitaria, que motivó su traslado desde el ámbito penitenciario hacia establecimientos de salud y que actualmente lo mantiene internado en un sanatorio de la Capital. Por otro, continúa el proceso de evaluación judicial respecto de un nuevo domicilio propuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

De esta manera, el caso continúa sumando novedades tanto en el plano judicial como en el sanitario, mientras las autoridades competentes avanzan en las evaluaciones correspondientes sobre el estado de salud del religioso y las condiciones vinculadas a un eventual nuevo lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria.