Caso Rojas: el 8 de octubre se definirá si la investigación continúa o pasa a archivo

Este jueves se concretó la anunciada audiencia en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, instancia en la que se debatió la validez y eventual incorporación al expediente de las conclusiones del Ateneo Médico realizado en el marco de la investigación por la muerte de Juan Carlos Rojas.

La discusión adquiere especial trascendencia porque la pericia contempló diferentes hipótesis sobre lo ocurrido con el exministro de Desarrollo Social. Según lo expuesto, el Ateneo Médico sostuvo tres hipótesis de muerte: asesinato, muerte accidental y homicidio preterintencional, es decir, no descartó ninguna de esas posibilidades.

En este escenario, la querella pretende que el tribunal de Apelaciones declare la nulidad del Ateneo, mientras que, por la otra parte, está previsto que la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de Hugo Costilla, insista en que la pericia sea considerada válida.

La decisión de la Cámara será comunicada el próximo 8 de octubre, fecha en la que quedará definido si las conclusiones del Ateneo son incorporadas al expediente y, en consecuencia, cuál será su incidencia sobre el futuro de la investigación.

El temor de la querella

Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con la posibilidad de que las conclusiones del Ateneo sean anexadas a la causa. Desde la querella existe el temor de que, si el tribunal valida e incorpora esas conclusiones, pueda consolidarse la hipótesis de una muerte natural o accidental y, a partir de allí, se abra la posibilidad de que la causa sea archivada.

Al término de la audiencia, el abogado de la familia del exministro de Desarrollo Social, Dr. Iván Sarquis, volvió a manifestar su malestar con las conclusiones alcanzadas durante la Junta Médica. El letrado cuestionó particularmente la explicación relacionada con las lesiones que presentaba Rojas y la posibilidad de que hubieran sido provocadas por una caída desde su propia altura.

"Para ellos Juan Carlos murió cayendo desde su propia altura hacia atrás y tiene una tremenda lesión en el rostro. ¿Cómo lo explican?", planteó Sarquis.

En referencia a las conclusiones de la Junta Médica, el abogado sostuvo que se habría planteado que no podía establecerse la vinculación sistémica entre el marco de lesiones observado en la víctima y una caída accidental debido al trabajo desarrollado por el equipo de Criminalística que intervino en la escena.

El cuestionamiento a las 25 lesiones traumáticas

Sarquis también cuestionó que las dificultades para determinar cómo se produjeron las lesiones puedan atribuirse al trabajo realizado por los criminalistas. Según explicó el abogado, la conclusión del Ateneo apuntaría a que no es posible establecer cómo ocurrieron las lesiones porque el criminalista habría realizado incorrectamente su tarea.

Para la querella, esta explicación resulta inadmisible dentro de una investigación que busca establecer las circunstancias de la muerte de Rojas. "A nosotros nos parece inadmisible que eso figure en la causa que investiga el homicidio del ministro Juan Carlos Rojas", sostuvo el letrado.

En ese mismo sentido, puso el foco sobre la cantidad de lesiones traumáticas registradas en el cuerpo de la víctima y volvió a cuestionar que pudieran ser explicadas por una caída desde su propia altura.

"A nadie le entra en la cabeza que la persona que no mide más de un metro setenta se caiga desde su propia altura y en el camino, mágicamente, se produzca veinticinco lesiones en su cuerpo, todas traumáticas", expresó. El planteo constituye uno de los ejes de la posición que la querella llevó nuevamente ante la Cámara de Apelaciones durante la audiencia.

La participación de los peritos de la familia

Otro de los argumentos centrales de la querella para solicitar la nulidad del Ateneo está relacionado con la participación de los peritos de parte de la familia durante la Junta Médica. La representación de la familia sostiene que esos profesionales no pudieron intervenir activamente en el desarrollo de la Junta debido a problemas técnicos que les impidieron acceder por audio.

Como consecuencia de esa situación, los peritos no habrían podido realizar consultas ni efectuar aportes durante el proceso.Este planteo, según la querella, fue sostenido desde un primer momento. La imposibilidad de participación activa es considerada por la familia como una circunstancia que podría afectar la validez de lo actuado y constituir una causal de nulidad.

Por ese motivo, la querella no solo cuestiona las conclusiones alcanzadas por el Ateneo, sino también las condiciones en las que se desarrolló la instancia médica en la que fueron elaboradas.

Tres hipótesis que siguen sobre la mesa

La discusión judicial también está atravesada por un aspecto particular de las conclusiones del Ateneo Médico: no se descartó ninguna de las tres hipótesis consideradas.

Las alternativas planteadas fueron:

Asesinato.

Muerte accidental.

Homicidio preterintencional.

Esta circunstancia constituye un elemento central dentro del debate que deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Mientras la querella buscará que el Ateneo sea declarado nulo, la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de Hugo Costilla, sostendrá la validez de esa pericia.

La resolución del tribunal deberá determinar, por lo tanto, si las conclusiones pueden ser incorporadas y consideradas dentro de la investigación o si los cuestionamientos planteados por la representación de la familia resultan suficientes para invalidarlas.